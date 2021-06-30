عاجل.. السيسى: نصف مليون منزل بحاجة للتطوير ضمن مبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رسالة إلى أهالى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة: "أتمنى تساعدونا ونعمل شغل فى القرية استحملونا وكل ما تساعدونا هنقدر نخلص المشروع بسرعة، وفكرة إن البيت ميبقاش دور ويبقى دورين وتلاتة ده أمر مهم أوى.. عندنا 150 ألف بيت فى المرحلة الأولى، يعنى بنتكلم فى نصف مليون بيت، وبقول إن أصحابهم محتاجين إننا نعملهم الحكاية دى، ماشى هنعمل، طب أهل القرية ميساعدوش معانا؟! منظمات المجتمع المدنى ميساعدوش معانا؟! طب كل من عاوز يساعد فى حياة كريمة ميساعدش معانا؟! إنتو كنتو بتشوفوا بيت معمول جدار أبيض وعليه فروع شجر، أنا مش هعمله كده".





وأضاف الرئيس خلال تفقده المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة فى مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى: "أنا هعمله إن شاء الله بما يليق بالناس وفيه كل حاجة كويسة، بس ده تكاليف كتير، أنا بتكلم فقط على 150 ألف بيت عاوزين يتبنوا ويتعملوا بيت يتسكن فيه وفيه 3 غرف ومطبخ والأمور التانية، ودى فلوس كتير، وده ملهوش علاقة بالصرف الصحى اللى بيتوصل وتوصيل المياه والكهرباء ورصف الطرق وتبطين الترع". وتابع: "هيبقى لنا لقاء آخر فى إعلان الوثيقة وإطلاق العمل خلال الأيام القليلة الماضية وبقول تانى، هل اللى أنا بعمله ده حق من حقوق الإنسان؟! قولنا للإعلام يصوروا الناس فى القرى عشان تتكلم أديكم بتسمعوا بيقولوا إيه؟! هو مش من حقوق الإنسان إنه يعيش بشكل كريم؟! عندنا أكتر من 40 ألف جمعية بمنظمات المجتمع المدني، ممكن يشتغلوا معانا بس فى آلية لأن المشروع تفاصيله كتير، جهة واحدة هتصرف على المشروع كله عشان نبقى عارفين تفاصيل وأبعاد الموضوع بشكل كويس، والوعاء اللى بنتكلم فيه هو مالية الدولة صندوق تحيا مصر، وعشان الامور تبقى محكومة كويسة يكون الكلام ده من خلال صندوق تحيا مصر".

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