إنفوجراف.. السيسى يتحدث عن تطوير الريف المصرى

جدة - نرمين السيد - وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى العديد من التصريحات المهمة حول تنمية وتطوير قرى الريف المصرى. والإنفوجراف التالى يوضح أبرز تصريحات الرئيس السيسى خلال مشاهدته اصطفاف المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة فى مبادرة حياة كريمة.

ويأتى ذلك فى إطار احتفال الدولة المصرية بذكرى ثورة 30 يونيو الذى أنقذت مصر من حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

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