معهد الفلك: هزة أرضية بقوة 3.3 درجة جنوب غرب حلوان

جدة - نرمين السيد - سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد فى الساعة الثامنة و11 دقيقة 21 صباح اليوم الأربعاء هزة أرضية بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر على بعد 30 كم جنوب غرب حلوان تقريبا.





وأكد رئيس المعهد - فى تصريح اليوم - أنه لم يرد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع إى خسائر فى الارواح والممتلكات.

وأشار إلى أن الهزة الأرضية وقعت على خط العرض 29.68 درجة شمالا، وخط الطول 31.14 درجة شرقا، وعلى عمق 23 كم.

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