/638126/تعدى-على-ابنته-الداخلية-تكشف-حقيقة-فيديو-شخص-يلاحق-آخر-في-الشارع

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بملاحقة آخر ومحاولة الإمساك به.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بملاحقة آخر ومحاولة الإمساك به.

تفاصيل الواقعة

وترجع تفاصيل الواقع ورود بلاغ إلى رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مدير المباحث، من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) وبصحبته ابنه، بتضرره من أحد الأشخاص "لا يعلم بياناته" ، لقيامه بالتعدي على نجلته بألفاظ نابية أثناء تواجدها أمام العقار سكنها، وأضاف أنه قام بملاحقته وتشابكا بالأيدي إلا أنه تمكن من الفرار.

بالبحث والتحري تم تحديد المشكو فى حقه وأتضح أنه (مندوب توصيل بإحدى الشركات - مقيم بالفيوم).

القبض عليه

وبعد تقنين الإجراءات اللازمة، تم القبض عليه وبمواجهته أنكر ما نسب إليه ، وقرر أنه لدى استعلامه من ابنة الشاكي السالف الإشارة إليها عن عنوان بذات منطقة سكنها ، حدثت مشادة كلامية بينهما تعديت عليه الأخيرة بالسب والشتم ، مما دعاه لمبادلتها بالمثل.

وفي سياق اخر سادت حالة من الحزن أرجاء مدينة دشنا شمالي بقنا، اليوم، بعد خبر وفاة أحد الشباب الذي عرف بأخلاقه الحميدة، نتيجه تعرضه لأزمة قلبية، وذلك قبل موعد زفافه الذى حدد له خلال الفترة القادمة.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعى« فيسبوك»، في مدينة دشنا إلى سرادق عزاء ونشر صور الشاب الذي رحل في صمت قبل موعد الزفاف، والذي عرف عنه الطيبة والابتسامة واحترامه للجميع، وتبادل الأقارب والأصدقاء نعي الشاب حمدي بربري ابن مدينة دشنا بقنا.

أحد اقارب عريس الجنه

وقال أحد أقارب الشاب محمد علي، إن بربري كان محب للجميع ويعمل في محله بدشنا وعلاقته حسنة مع أصدقائه وأسرته، وكان من المقرر أن يعقد قرانه في أيام العيد علي إحدى الفتيات ولكن إرادة الله فوق كل شئ، حيث تعرض لأزمة قلبية فارق علي إثرها الحياة.

وأكد علي، أن الجميع في المدينة يجب حمدي ويشهدون له بالأخلاق والطيبة ويتلقي أهله ومحبيه العزاء في الوقت الحالي بديوان العائلة.