رضوى جعفر لـ دوت الخليج: ثورة ٣٠ يونيو عظيمة وشهدت تكاتف من الجميع لتصحيح المسار«فديو»

/638123/رضوى-جعفر-لـ-تحيا-مصر-ثورة-٣٠-يونيو-عظيمة-وشهدت-تكاتف-من-الجميع-لتصحيح-المسارفديو

هنأت النائبة رضوي جعفر ،وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، الشعب المصري والقيادة السياسية، بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو2013، مؤكدة انها حدث عظيم وشهد تكاتف من الجميع لتصحيح المسار، واسترجاع الدولة ممن أرادوا السطو عليها.

ذكرى ثورة 30 يوينو

ووجهت النائبة رضوى جعفرن وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والاشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب، تحية شكرة وتقدير لأرواح شهداء مصر، اللذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن .

وأكدت النائبة رضوى جعفر، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج ، أن ثورة ٣٠ يونيو عبرت عن الإرادة المصرية ،و استردت الهوية المصرية التي كادت الجماعة الارهابية أن تطمسها لتحقق اهدافها الخبيثة ، و اضاف " في مثل هذا اليوم خرجت الملايين لتصحيح المسار بالتصدي لجماعة أرادت الهيمنة على مفاصل الدولة .

الجمهورية الجديدة

وأشارات رضوي جعفر ،عضو مجلس النواب ، أن ثورة 30 يونيو 2013، أعث=قبتها ثورة فى البناء والتنمية،لافتة إلى ما تم انجازه من مشروعات قومية فى كل المجالات، فضلا عن شبكة الطرق والمحاور القومية، واطلاق الجمهورية الجديدة.