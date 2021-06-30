السولية ينتظم فى المران الجماعى اليوم استعداداً لمواجهة الأهلي أمام بيراميدز

/638121/السولية-ينتظم-فى-المران-الجماعى-اليوم-استعدادا-لمواجهة-الأهلي-أمام-بيراميدز

ينتظم عمرو السولية لاعب وسط الأهى للمشاركة فى تدريبات فريقه الجماعية اليوم الأربعاء بشكل طبيعي استعداداً للمشاركة فى مباراة بيراميدز غدا الخميس ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ولم يشارك عمرو السولية في مران الأهلي الجماعي أمس الثلاثاء بسبب شعوره بالإجهاد من كثرة المشاركات في الفترة الأخيرة، وفضل الجهاز الفنى إراحته من المران الجماعي مكتفيا بخوض تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الأحمر بالأمس.

تحدث أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن وليد سليمان لاعب الفريق تعرض لتمزق في العضلة الخلفية، ويحتاج لفترة علاج تتراوح ما بين 3 و4 أسابيع

نشر الموقع الرسمي لبطولة كأس العالم روسيا 2018، صورة لحارس مرمي الأهلي والمنتخب الوطني محمد الشناوي، وهو يتصدي لهجة من لويس سواريز لاعب فريق أتليتيكو مدريد ومنتخب أوروجواي، في دور المجموعات.

واصل النادي الأهلي تدريباته الجماعية داخل”التتش” اليوم الثلاثاء، استعداداً لمواجهة بيراميدز، وشهدت المران تألق مصطفي شوبير حارس الفريق خلال التدريبات التي إقيمة بعد تصديه لهدف فيما تقمص شخصية محمد الشناوي حارس مرمي المارد الأحمر، حيث استعرض مهاراته في حراسة المرمي.

شهد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وبعض أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء افتتاح ملعب مختار التتش بعد التجديد.

وظهر رئيس القلعة الحمراء بجانب عدد من لاعبي النادي الأهلي في مختار التتش بعد أن قام المارد الأحمر ببعض التجديدات داخل ملعب مختار التتش ملعب التدريب الرئيسي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ومن ناحيه اخري يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق بيراميدز، والتي من المقرر إقامتها يوم 7/1 يوليو من الشهر القادم، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحقق النادي الأهلي الفوز علي فريق الترجي التونسي حيث قام بتسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر ،على معلول عن طريق ضربة جزاء حصل عليها طاهر محمد طاهر، ثم أحرز الهدف الثاني محمد شريف من أسيست محمد مجدي أفشة، ثم سجل الهدف الثالث للمارد الأحمر حسين الشحات، والذي دفع به بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي، كبديل في بداية الشوط الثاني.

تشكيل الأهلي أمام الترجي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

في خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية.

في خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.

شارك وليد سليمان في مباراة الترجي التونسي في النصف ساعة الأخيرة من المباراة، وظهر بشكل قوي في أخر أجواء المباراة في العديد من التمريرات الحاسمة لمحمود كهربا، والضغط علي الترجي من الأمام.