حسام عوض الله : ٣٠ يونيو أخرجت مصر من نفق مظلم والرئيس السيسي تحمّل المسؤولية بكل فداء

/638115/حسام-عوض-الله--٣٠-يونيو-أخرجت-مصر-من-نفق-مظلم-والرئيس-السيسي-تحمل-المسؤولية-بكل-فداء

أكد النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أنه وفي ذكرى ثورة 30 يونيو هذا العام، نرى مصر وقد تغيرت كثيرا إلى الأفضل، فقد شهدت تطورات كبيرة في مجالات مختلفة، من تصنيفات ائتمانية دولية سيئة إلى تصنيفات إيجابية، اقتصاد أصبح مؤهلاً ليكون اقتصاداً متنوعاً، انتعاشة كبرى في المشروعات القومية العملاقة والإسكان، عاصمة إدارية عالمية جديدة، واستقرارا اقتصاديا بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية كل هذا لم يكن ليتحقق إلا بعودة الاستقرار والأمان في مصر، بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلا عن ما حققه من إنجاز يحتاج إلى عقود لكي يتحقق في الظروف العادية.

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وقال النائب حسام عوض الله ، رئيس لجنة الطاقة فى بيان له اليوم أن مصر حظيت بثقة واحترام العالم، من مواقف دولية مشرفة، وحضور مكثف في المحافل الدولية، ودور محوري في كافة قضايا الشرق الأوسط، وتوازن دقيق في كافة السياسات الخارجية وتوطيد العلاقات مع المجتمع الدولي فعادت مصر بقوة إلى عمقها ودورها المحوري العربي والأفريقي.

ذكرى ثورة 30يونيو

وأضاف عوض الله سيتوقف التاريخ بكل فخر أمام ثورة 30 يونيو المجيدة التي رسخت بخروج شعبها الحر بالملايين مبادئ العزة والكرامة والوطنية والحفاظ على هوية مصر الأصيلة في مواجهة قوى الشر والظلام والتشدد.

وتابع عوض الله ذكرى 30 يونيو كانت بداية عصر جديد من البناء والتقدم وتطلعات لآفاق طموحة ورؤى مستقبلية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي هدفها إعداد أجيال قادمة تعي المسؤولية الوطنية.

انجازات السيسي

وأشار رئيس لجنة الطاقة أن ثورة ٣٠ يونيو أخرجت مصر من نفق مظلم والرئيس السيسي تحمّل المسؤولية بكل فداء للوطن في وقت صعب وواجه كل هذه التحديات وحروباً من الداخل والخارج ضخمة، ومخططات ومؤامرات داخلية وخارجية واجهها بكل شجاعة وجرأة حتى عبر بوطننا الغالي مصر إلى بر الأمان في وقت عصيب مرَّ به الوطن وكل المنطقة العربية.