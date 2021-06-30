/638128/الرئيس-السيسي-يطالب-منظمات-المجتمع-المدني-بدعم-جهود-الدولة-في-توفير-علاج-لمرض-ضمور-العضلات

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن المشروع القومي لتصنيع البلازما فى مصر، وذلك أثناء تفقده المعدات والمركبات والآلات الهندسية المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

دوت الخليج

الرئيس السيسي: المشروع القومي لتصنيع مشتقات البلازما كان حلمًا وبدأ يتحقق

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي:” إن المشروع القومى لتصنيع مشتقات البلازما في مصر كان حلما وبدأ يتحقق على أرض الواقع، مشيرا إلى "مشتقات البلازما مشروع مهم وقوى وهيبقى ليه أثار طبية على الدولة".

الرئيس السيسي يطالب منظمات المجتمع المدني بدعم جهود الدولة فى توفير علاج لمرض ضمور العضلات

كما طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس السيسي: منظمات المجتمع المدني بدعم جهود الدولة في توفير علاج لمرض ضمور العضلات.

من جانبها، قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الشركات العالمية التي تصنع علاج ضمور العضلات استجابت لطلب مصر عندما علمت أن الموضوع إرادة سياسية، مؤكدة توقيع العقد والبدء في علاج 10 حالات من أصل 32 حالة الأسبوع المقبل بشكل مستدام في معهد ناصر ومستشفى عين شمس.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت صباح اليوم، حيث يتفقد خلالها المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري