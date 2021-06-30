الرئيس السيسي: لم نغفل يومًا حال الناس.. ورصد 200 مليار جنيه لكل مرحلة في مبادرة تطوير الريف المصري

/638122/الرئيس-السيسي-لم-نغفل-يوما-حال-الناس-ورصد-200-مليار-جنيه-لكل-مرحلة-في-مبادرة-تطوير-الريف-المصري

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء تفقده المعدات والمركبات والآلات الهندسية المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

دوت الخليج

الرئيس السيسي: لم نغفل يومًا حال الناس

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي:” هناك 150 ألف منزل بحاجة للتوسع الأفقى فى إطار مبادرة حياة كريمة، مضيفًا:” لم نغفل يومًا حال الناس ولا هموهم”.

وتابع الرئيس السيسي خلال حديثه:” تم رصد 200 مليار جنيه لكل مرحلة في مبادرة تطوير الريف المصري، وذلك لإعادة تحسين الأحوال والمنشآت والخدمات فى كل الري المصرى”.

الرئيس السيسي: مشروع الدلتا الجديدة يستهدف زراعة 2.5 مليون فدان

كما أشار الرئيس السيسي، إلى أن مشروع الدلتا الجديدة يستهدف زراعة 2.5 مليون فدان، مؤكدًا على وجود سعى لتغيير حقيقى لأهلنا فى الريف ضمن مبادرة "حياة كريمة.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت صباح اليوم، حيث يتفقد خلالها المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري،