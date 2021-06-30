خلى بالك.. كثافات مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

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شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة، خلال الساعات الأولى صباح اليوم الأربعاء، كثافات مرورية في عدة مناطق، في ظل تواجد أمني مكثف على جميع المحاور؛ لرصد ومتابعة الحالة المرورية، وتقديم المساعدة للسائقين في الحالات الطارئة.

دوت الخليج يرصد في السطور التاليه تفاصيل النشرة المرورية

وظهرت كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم بالطريق الدائري وصولًا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء، وكذلك الحال بالنسبة للطريق من أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولًا إلى ميدان الرماية.

الجيزة .. كثافات متحركة

وازدحمت السيارات أعلى محور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولًا إلى شارع السودان، وكذلك الأمر بكوبري عباس، والجيزة المعدني.

كما ظهرت كثافات متحركة بمحيط ميدان النهضة وصولًا إلى إشارة بين السرايات، وشهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولًا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي بسبب الإصلاحات.

القاهرة .. حملات مرورية

وظهر ازدحام مروري أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي.

وشهد أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم كثافات مرورية، كما شهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد وكثافات أخرى في الاتجاه العكسي.

فيما انتشرت الحملات المرورية على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية.