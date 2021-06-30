الرئيس السيسي يتفقد المعدات المشاركة بمبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم /الأربعاء/ إلى مقر الاحتفالية التي يتفقد خلالها المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري. وكان في استقبال الرئيس السيسى لدى وصوله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكبار رجال الدولة والقوات المسلحة.

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