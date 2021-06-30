السيسي: مشروع تصنيع مشتقات البلازما فى مصر كان حلما وبدأ يتحقق

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اصطفاف المعدات والمركبات المشاركة فى مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المشروع القومى لتصنيع مشتقات البلازما في مصر كان حلما وبدأ يتحقق على أرض الواقع، مشيرا إلى "مشتقات البلازما مشروع مهم وقوى وهيبقى ليه أثار طبية على الدولة".
وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "احنا ماشيين بكرم الله وليا الشرف إن أقول كده .. ويا رب ما يحرمني من كرمه ودعمه لينا.. لك الحمد يا رب حتى ترضى".
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