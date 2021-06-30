جدة - نرمين السيد - وأوضحت زايد خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، اصطفاف المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة فى مبادرة حياة كريمة أن هناك توجيهات رئاسية للتفاوض مع الشركات المصنعة لدواء مرض الضمور العضلى.
وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم شراء كواشف للكشف المبكر عن 19 مرضا من الأمراض الوراثية للأطفال حديثى الولادة.
وذكرت وزيرة الصحة أنه سيتم انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الجينية والوراثية الشهر المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هالة زايد: 32 حالة تعانى من الضمور العضلى ممكن البدء فى علاجها فورا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.