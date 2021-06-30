وزيرة الصحة: رصدنا 240 حالة لمرضى الضمور العضلى

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزيرة، خلال كلمتها أثناء تفقد الرئيس السيسى، اليوم الأربعاء، اصطفاف المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة فى مبادرة حياة كريمة، أن هناك آلية مستدامة للعلاج، وجرى فتح حساب فى صندوق تحيا مصر لهذا الشأن.

وتابعت: "خلال الأسابيع المقبلة هناك 4 شركات وطنية من الممكن أن تنتج العلاج"، مشيرة إلى رصد 19 مرضًا وراثيًا ومن المقر إطلاق مبادرة للكشف على الأمراض الوراثية الشهر المقبل.

وأكدت الوزيرة أن صناعة العلاج دقيقة وتحتاج لتكنولوجيا عالية.