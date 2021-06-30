جدة - نرمين السيد - وأشار الرئيس السيسى خلال تفقده اليوم الأربعاء، اصطفاف المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة فى مبادرة حياة كريمة، إلى أن هناك وسائل للكشف المبكر عن مرض الضمور العضلى ويمكن علاجه، مشيرا إلى أن تكلفته تصل 3 ملايين دولار للطفل الواحد.
ولفت الرئيس السيسى إلى أنه علم من المسؤولين فى وزارة الصحة أفضل فترة علاج لمرض الضمور العضلى هو من عمر 6 أشهر إلى سنة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى: سنتحمل تكاليف علاج الضمور العضلى بالتعاون مع المجتمع المدنى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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