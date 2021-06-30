عاجل.. السيسى: سنتحمل تكاليف علاج الضمور العضلى بالتعاون مع المجتمع المدنى

جدة - نرمين السيد - وأشار الرئيس السيسى خلال تفقده اليوم الأربعاء، اصطفاف المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة فى مبادرة حياة كريمة، إلى أن هناك وسائل للكشف المبكر عن مرض الضمور العضلى ويمكن علاجه، مشيرا إلى أن تكلفته تصل 3 ملايين دولار للطفل الواحد.

ولفت الرئيس السيسى إلى أنه علم من المسؤولين فى وزارة الصحة أفضل فترة علاج لمرض الضمور العضلى هو من عمر 6 أشهر إلى سنة.