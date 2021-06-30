عاجل.. السيسى: هنغير حقيقة حال أهلنا ووضعهم تماما

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى، خلال تفقده اليوم الأربعاء، اصطفاف المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة فى مبادرة حياة كريمة: "على الأقل 51 مركزًا فى المرحلة الأولى، تمنيت لو قائد المجموعات فى كل مركز موجود".

وتابع الرئيس السيسى: "هيكون لينا لقاء آخر يبقى كل مسؤول قدام منى بالاسم، ومجموعة العمل بتاعته بالاسم، كلنا هنقيم الأداء كدولة فى اللى إحنا طرحناه على الناس، إحنا إن شاء الله هنغير حقيقية حال أهلنا فى المرحلة الأولى والثانية والثالثة، هنغير وضعهم تماما".