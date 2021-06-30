/638112/عودة-الزمالك-إلى-التدريبات-اليوم-استعدادا-لمواجهة-غزل-المحلة-في-الدوري

يستكمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء، وذلك ضمن استعدادت الفريق الأبيض لمواجهة فريق غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري العام، ومن المقرر أن تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، يوم الإثنين الموافق 5 يوليو، في تمام الساعة التاسعة مساء.

باتريس كارتيرون يمنح لاعبي الزمالك راحة سلبية

الجدير بالذكر أن باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، كان قد منح لاعبي الفريق الأبيض راحة سلبية أمس الثلاثاء، وذلك عقب انتهاء مباراة الفريق أمام فريق مصر المقاصة، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

استطاع فريق الزمالك التغلب على نظيره فريق مصر المقاصة بهدف دون رد، وأحرز هدف المباراة أحمد سيد زيزو لاعب جناح الزمالك في الدقيقة الثامنة من زمن المباراة عن طريق إحرازه لركلة الجزاء التي احتسبها الحكم للفارس الأبيض، كما تمكن فريق الزمالك من إقصاء فريق مصر المقاصة من بطولة كأس مصر، حيث استطاع الفارس الأبيض تحقيق الفوز في مباراة الفريقين في دور الـ 8 من بطولة كأس مصر.

ترتيب الزمالك وفريق مصر المقاصة بعد فوز الزمالك في المباراة التي جمعتهم في الدوري العام

تمكن فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، الحفاظ على صداراة الدوري، حيث يحتل فريق الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 61 نقطة، من ضمن 27 مباراة خاضها الفريق الأبيض في بطولة الدوري الممتاز، وحقق فريق الزمالك الفوز في 18 مباراة، بينما تعادل في 7 لقاءات، وخسر في مبارتيين فقط، واستطاع لاعبي الفارس الأبيض من تسجيل 48 هدف في بطولة الدوري الممتاز، بينما استقبلت شباكه 27 هدف، بينما توقف رصيد فريق مصر المقاصة في بطولة الدوري عند 36 نقطة، حيث خاض فريق مصر المقاصة 26 مباراة في بطولة الدوري العام، ليحتل المركز السابع في بطولة الدوري العام، ويعرض دوت الخليج اتشكيل المتوقع للزمالك في مباراة غزل المحلة:

التشكيل المتوقع لفريق الزمالك أمام غزل المحلة في بطولة الدوري العام

في حراسة المرمى: محمود جنش.

في خط الدفاع: حمزة المثلوثى، محمود علاء، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافى.

في خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى.

في خط الهجوم: سيف الجزيرى.