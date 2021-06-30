/638106/رسالة-مؤثرة-من-توماس-مولر-بعد-وداع-يورو2020

عبر توماس مولر لاعب منتخب المانيا وفريق باير ميونخ، عن حزنة الشديد بعد خروج منتخب بلادة من بطولة”يورو2020”، أمام نظيرة إنجلترا اللقاء الذي انتهي بنتيجة 2/0.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب توماس عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:”ها هو ذا تلك اللحظة الوحيدة التي تتذكرها في النهاية التي تجعلك تنام ليلا. الذي تعمل فيه كلاعب كرة قدم وتمرن وتعيش.

وتابع:”تلك اللحظة عندما تسيطر على اعادة فريقك الى لعبة ضيقة وتضع امة كرة قدم كاملة في النشوة. هذه الفرصة للحصول عليها ثم تركها بلا فائدة تبا لي. يؤلمني بالنسبة لجميع زملائي ومدربين لدينا الذين اعطوني كل الثقة في ان اكون في مكانه تماما. ولكن الاهم من ذلك، انه مؤلم بسبب جميع مشجعي المانيا في الخارج الذين كانوا يقفون معنا ودعم لنا اثناء هذه الاشارات الصعبة شكرا على دعمكم”.

نتيجة مباراة إنجلترا وألمانيا

تأهل منتخب إنجلترا إلى ربع نهائي في بطولة يورو 2020، بعد الفوز على ألمانيا بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم أمس، وشهد على اللقاء ملعب ويمبلي في الدور السادس عشر.

أهداف المباراة

جاء الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الخامسة والسبعون من عمر المباراة عن طريق رحيم ستيرلينج من خلال تمريرات قصيرة بين لاعبي منتخب إنجلترا على حدود منطقة الجزاء، ومن ثم كرة عرضية أرضية من لوك شو من الطرف الأيسر قابلها رحيم سترلينج بتسديدة داخل الشباك.

ألمانيا تهدر التعادل

أهدر المنتخب الألماني أخطر الهجمات له في المباراة في الدقيقة الثانية والثمانون من عمر المباراة من خلال هجوم مرتد لصالح منتخب ألمانيا، ومن ثم تمريرة سحرية من هافرتس إلى مولر الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة أرضية مرت بجوار القائم الأيمن ليهدر فرصة التعادل.

وجاء الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة السادسة والثمانون من عمر المباراة عن طريق هاري كين، من خلال هجوم مرتد لصالح إنجلترا عن طريق لوك شو الذي مررها إلى جريليش، ومن ثم أرسل كرة عرضية من يسار منطقة الجزاء على رأس هاري كين مهاجم إنجلترا.

تشكيل منتخب إنجلترا

حارس المرمى: جوردان بيكفورد

الدفاع: هاري ماجواير- جون ستونز - كايل ووكر

الوسط: لوك شاو - كالفين فيليبس - ديكلان رايس - كيران تريبيير

الهجوم: بوكايو ساكا - هاري كين - رحيم سترلينج

تشكيل منتخب ألمانيا

حارس المرمى: مانويل نوير

الدفاع: أنتونيو روديجير- ماتس هوملز - ماتياس جنتر

الوسط: روبن جوسنز- ليون جورتسكا - توني كروس - جوشوا كيميتش

الهجوم: كاي هافيرتز- توماس مولر - تيمو فيرنر