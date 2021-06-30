وزير التنمية المحلية : جلسة استماع دراسات تقييم الآثر البيئى لمشروعات البنية...

في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء بالتخلص الآمن والفعال من مشكلة المخلفات ، وفي ضوء ما تقوم به وزارة التنمية المحلية من تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة الجديدة بالمحافظات من خلال الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات بالوزارة بما يضمن إستدامة المنظومة.

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، عقد جلسة استماع دراسات تقييم الآثر البيئى لمشروعات المرحلة الأولى من البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة و مشروع إنشاء مدافن صحية آمنة ومصانع لتدوير المخلفات وذلك بمركز تدريب سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية ، وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أنه تم مناقشة دراسات تقييم التأثير البيئي لعدد 22 خلية دفن صحي وعدد 2 مصنع لتدوير المخلفات الصلبة من خلال شركات إستشارية تم إختيارها بعناية وهي شركة أميستر للإستشارات والخدمات البيئية والمكتب الإستشاري لتكنولوجيا الهندسة الصحية والبيئية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن منظومة إدارة المخلفات تتضمن مشروعات للبنية التحتية تساهم في حل المشكلات القائمة وخلق فرص جديدة في مجال إدارة المخلفات الصلبة، من ضمن تلك المشروعات المدافن الصحية الآمنة ومصانع المعالجة والتدوير والتي يتم تنفيذها بأيادي مصرية من خلال شركاء العمل والنجاح (وزارة الإنتاج الحربي – الهيئة العربية للتصنيع – وزارة البيئة) وبمساعدة وخبرات فريق عمل محترف ومتميز من كافة الجهات.

وقال " شعراوى " أن هذا المشروع شمل إجمالي 24 مشروعاً مقسمين إلى 22 مدفن صحي آمن و 2 مصنع لتدوير المخلفات الصلبة في 15 محافظة ، ويعد الغرض من تقييم الأثار البيئية هو ضمان حماية البيئة والموارد الطبيعية والحفاظ عليها من آثار التنمية التى تفتقد السيطرة عليها ، لافتاً إلى أن الهدف بعيد المدى لهذا التقييم هو ضمان تنمية اقتصادية متواصلة تلبى حاجات الوقت الحاضر دون الانتقاص من قدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها الخاصة، كما يعد تقييم الأثار البيئية أداة هامة لأسلوب الإدارة البيئية المتكاملة يتعين إجراؤه للمنشآت والمشروعات الجديدة أو التوسعات والتجديدات الخاصة بالمنشآت القائمة طبقا لأحكام قانون البيئة.

وشهدت جلسات التشاور إعداد وطرح كراسة شروط ومواصفات لإعداد الدراسات الاستشارية للمدافن الصحية ومصانع المعالجة والتدوير في منتصف 2020م، حيث تقدمت عدة شركات من بيوت الخبرة المتميزة في مجال التقييم البيئي، وبناء على لجنة مشكلة ومكلفة من وزير التنمية المحلية بإختيار أكفأ الشركات تم فحص العروض الفنية والمالية للرسو على أحسن العروض والتي فازت بها شركة أميستر للاستشارات والخدمات البيئية و المكتب الاستشاري لتكنولوجيا الهندسة البيئية والصحية.

حضر الجلسة الدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسي وعم السياسات و الدكتور أحمد سعيد رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات وفريق عمل الوحدة بالوزارة، و الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات و الدكتورة نجوى القروي مستشارة وزيرة البيئة وعدد من قيادات الوزارة وممثلي المحافظات نطاق المشروع.