عاجل.. السيسى: حرصنا أن يكون 30 يونيو تغييرًا حقيقيًا

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس، خلال تفقده اليوم الأربعاء، اصطفاف المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة فى مبادرة حياة كريمة: "حرصنا أن يكون 30 يونيو تغييرًا حقيقيًا للمصريين"، مشيرا إلى أن كل ما يحدث فى مبادرة حياة كريمة بسواعد مصرية.

وأوضح أنه سيتم تقييم أداء الدولة فيما تم طرحه على المواطنين.