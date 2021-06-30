فرج عامر: هذا اللاعب احترمة واقدرة اتمني له الشفاء والعودة للملاعب باسرع وقت«صور»

/638103/فرج-عامر-هذا-اللاعب-احترمة-واقدرة-اتمني-له-الشفاء-والعودة-للملاعب-باسرع-وقتصور

عبر فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن حبه الشديد للاعب محمود تريزيجة المحترف ضمن صفوف أستون فيلا الإنجليزي، وذلك عقب ظهورة الأخير علي قناة النادي الأهلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب فرج عامر عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”،هذا اللاعب احترمة واقدرةً تريزيجيةً اللاعب المصري المحترف في استون ڤيلا اتمني لة الشفاء العاجل والعودة للملاعب باسرع وقت”.

والجدير بالذكر أن قرر مجلس إدارة نادي سموحة توقيع عقوبة، وايقاف مستحقات لاعبي سموحة لكرة القدم جميعا ، وخصم ٥٠ الف جنية من كل من شارك في مباراة الاسماعيلي.

والجدير بالذكر أن حقق فريق الإسماعيلي الفوز علي نظيرة سموحة بنتيجة هدفين دون رد ضمن منافسات بطولة الدوري الممتا.

جاء الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة الثانية والعشرين من عمر المباراة عن طريق بينسون شيلونجو، من خلال محمد عادل أرسل تمريرة عرضية متقنة من جهة اليسار قابلها شيلونجو برأسية قوية مرت على يسار الحارس الهاني سليمان داخل الشباك.

أهداف مباراة

وجاء الهدف الثاني في اللقاء في الدقيقة الرابعة والثمانون من عمر المباراة من عن طريق فخر الدين بن يوسف، من خلال نادر رمضان ارسل تمريرة رائعة من منتصف الملعب لفخر الدين بن يوسف المنطلق في اتجاة منطقة الجزاء ثم سدد الأخير الكرة من فوق الحارس الهاني سليمان لتسكن الشباك.

وجاء الهدف الثالث في اللقاء في الدقيقة التاسعة والثمانون من عمر المباراة عن طريق فخر الدين بن يوسف من خلال أحمد مدبولي مرر الكرة لشكري نجيب خارج منطقة الجزاء فراوغ الأخير أحد المدافعين ببراعة ثم سدد كرة قوية مرت على يمين الحارس الهاني سليمان داخل الشباك.

تشكيل سموحة في المباراة

حراسة المرمى : الهانى سليمان .

خط الدفاع : أطهر الطاهر – رجب نبيل – محمد عبد المنعم – أحمد حمص .

خط الوسط : محمود حليمو – محمد كناريا – أحمد عبد القادر – مصطفى فتحى .

خط الهجوم : عبد الكبير الوادى – ديريك نيسيامبى .

وجاءت تشكيل الإسماعيلي

حارس المرمى : محمد فوزي.

خط الدفاع : مروان الصحراوي - محمد هاشم - باهر المحمدي - محمد عادل.

خط الوسط : محمد حسن - محمد صادق - أحمد مصطفى - شكري نجيب - فخر الدين بن يوسف.

خط الهجوم : شيلونجو.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كلًا من :

محمد صبحي - محمد عمار - كاستيلو - أري بابل - نادر رمضان - عماد حمدي - عمر الوحش - محمد الشامي - أحمد مدبولي.