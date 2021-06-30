أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

ينطلق معرض القاهرة الدولى للكتاب "أهم حدث ثقافى يقام حاليًا فى الوطن العربى" فى دورته الـ 52، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ومن المقرر أن يقوم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بافتتاح هذه الدورة الاستثنائية، التى يتم تنظيمها فى الفترة من 30 يونيو وحتى 15 يوليو القادم، بعد تأجيلها فى يناير الماضى بسبب انتشار فيروس كورونا.

القاهرة

تحتفل قوات الدفاع الجوى بمرور 51 عامًا على عيدها الذى يواكب ذكرى أول أيام "أسبوع تساقط الفانتوم".

القاهرة

تطلق وزارة الشباب والرياضة فعاليات للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، سيتم تنفيذها فى جميع مراكز الشباب والتى يربو عددها عن 4300 مركز موزعة على جميع قرى ومدن محافظات الجمهورية بدءًا من الساعة السابعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

الأقصر

تنظم الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل، التابعة لإشراف رئيس الجمهورية، مؤتمرًا صحفيًا فى الساعة الـ 12 ظهرا بمقر الهيئة بمكتبة مصر العامة، شارع معبد الكرنك.

موسكو

تستضيف العاصمة الروسية لقاءً بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وأول رئيس لجمهورية كازاخستان نور سلطان نزاربايف، الذى سيقوم بزيارة عمل إلى روسيا.

الخرطوم

تستضيف الخرطوم المؤتمر الحادى عشر لاختيار مجلس أمناء الوكالة الإفريقية لاستيعاب المخاطر التابعة لـ الاتحاد الإفريقى، الذى يُعقد بمشاركة عدد من الدول الإفريقية عن بعد.

الخرطوم

ينتهى عمل البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقى والأمم المتحدة فى إفريقيا "يوناميد" وفقا لقرار مجلس الأمن الدولى الخاص بإنهاء تفويضها فى سبتمبر 2020 وخروجها نهائيا فى 30 يونيو 2021.

بغداد

يبدأ رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، جولة أوروبية تشمل العاصمة البلجيكية بروكسل، وإجراء لقاءات مع ممثلى حلف شمال الأطلسى "الناتو".