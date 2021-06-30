حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 1-7-2021

حظك اليوم برج الحمل الخميس 1-7-2021
مهنياً: يشير هذا اليوم إلى ربح مالي وحظ في أعمال البورصة وغيرها، وتفكّر جيداً قبل اتخاذ أي قرار.
عاطفياً: لا تتخذ قراراتك بشكل عشوائي قبل أن تستشير أشخاصاً ذوي خبرة مروا بتجارب مماثلة عاطفياً.
صحياً: تخصيص الوقت اليومي للرياضة يوفّر عليك الكثير من المطبّات الصحية.
حظك اليوم برج الثور الخميس 1-7-2021
مهنياً: نظّم الشؤون المالية وقيّم الحسابات وامتنع عن المخالفات القانونية ولا تهمل واجباتك حتى لو شعرت بالتعب والتوتر.
عاطفياً: تملك الكثير من المؤهلات في الحب، ولكن عليك أن تعرف كيف تستغلها جيداً ولا تدخل في دوامة الشك وتأكد أن الحبيب يعشقك.
صحياً: تبدو نشيطًا ذهنيّاً وجسديّاً، ولن تتأخر في بت الموضوعات التي أقلقت وضعك الصحي.
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 1-7-2021
مهنياً: تتمتع بسرعة بديهة وبأفكار ذكية، كثّف اتصالاتك، وكرّر المحاولات ومارس جميع صلاحياتك.
عاطفياً: يوم خالِ من المشاحنات والظروف الضاغطة، وتسود سماءك أجواء لطيفة ومشجّعة على التعبير عن عواطفك .
صحياً: قراراتك الصائبة على الصعيد الصحي تكون دافعاً إلى جعل الآخرين يجارونك في كل ما تقوم به رياضياً.
حظك اليوم برج السرطان الخميس 1-7-2021
مهنياً: تبتسم لك الحظوظ، لكن عليك الهدوء والتروّي وعدم المواجهة، قد تبوح بسرّ إلى أحد المقرّبين، أو تخطو خطوة ترضي طموحك.
عاطفياً: أمامك طريق سالك نحو الاستقرار في العلاقة العاطفية وتجنّب الخلافات وابتعد عن كل ما قد يسيء إليك.
صحياً: التخلص من حالة القلق ليس بالأمر السهل، ما يؤرقك ويسبب انزعاجاً لا يحتمل.
حظك اليوم برج الاسد الخميس 1-7-2021
مهنياً: عليك ان تتحرّر من القيود المفروضة عليك، وبذلك يمكنك أن تقدم عملاً أفضل لتمويل مشروعك الجديد.
عاطفياً: شخص ما يحاول التقرب منك أعطه فرصه، واندفاعك قد يؤثر سلباً في علاقتك بالمقربين منك، فكن حذراً.
صحياً: حافظ على هدوئك ولا تدع المجال لانفعالك في السيطرة على طريقة تعاملك.
حظك اليوم برج العذراء الخميس 1-7-2021
مهنياً: تتلقى اتصالات متعددة لدعمك والوقوف إلى جانبك، فحاول الاستفادة من ذلك لفتح صفحة جديدة في حياتك.
عاطفياً: عليك أن تبعث برسالة واضحة وحاسمة إلى الشريك بشأن تصرفاته معك قبل فوات الأوان.
صحياً: إذا شعرت ببعض الألم في مفاصلك، لا تحاول معالجته عشوائياً، بل استشر طبيبك أولاً.
حظك اليوم برج الميزان الخميس 1-7-2021
مهنياً: تظهر قدرة كبيرة على التأقلم مع الأوضاع الطارئة والمستجدة، وتتخلص ببراعة من كل العقبات التي تقف في وجه تقدمك.
عاطفياً: بعض الانفعالات غير مبرّرة، وهي تؤدي الى تأزيم العلاقة بالشريك، لذا عليك أن تكون ذكياً وان تعرف كيف تتخطى العقبات معه.
صحياً: يفترض ان تتنبّه أكثر الى توقيت التمارين الرياضية، فهي توفر لك راحة كبرى.
حظك اليوم برج العقرب الخميس 1-7-2021
مهنياً: يحدث ما لم تكن تتوقعه، ويربك شؤونك المهنية، فالمرء لا يعرف ما يخبئه له القدر، ولا يكون على استعداد لمواجهة كل طارئ.
عاطفياً: تراكم الخلاف مع الشريك يزيد تعقيد الأمور وتصبح المعالجة شبه مستحيلة إلا إذا تداركتما الوضع قبل الوصول إلى طريق مسدود.
صحياً: الضحك والمرح، هما من أهم وسائل العيش لحياة أطول وأكثر إستقراراً .
حظك اليوم برج القوس الخميس 1-7-2021
مهنياً: تضطر إلى بذل جهود مضاعفة لإيجاد التفاهم، لكن هذا لا يحول دون بدء علاقة خاصّة مع شخص تشاطره بعض الأهداف.
عاطفياً: لا تحاول أن تبقي العلاقة سطحية أو عابرة وتصطدم بلقاءات أخرى وارتباطات ثابتة، فتعيش اضطراباً وصراعاً داخلياً.
صحياً: لا تخاطر بوضعك الصحي لتبين للآخرين أنك لا تهتم بما ينصحك به الطبيب
حظك اليوم برج الجدي الخميس 1-7-2021
مهنياً: مواجهة الصعوبات اليوم توفّر لك ظروفاً أفضل وأكثر استقراراً للغد وللتفكير في الخطوات المستقبلية الواعدة.
عاطفياً: تتطور العلاقة الزوجية وتمضي وقتاً رائعاً برفقة الشريك وتبدو المشاعر قوية وتحركها بعض الظروف الطارئة.
صحياً: الوضع الصحي بحاجة دائمة إلى عناية فائقة توازي الاهتمام بكل شيء آخر.
حظك اليوم برج الدلو الخميس 1-7-2021
مهنياً: أمامك فرصة ثمينة لتحسين وضعك، فحاول أن تستفيد قدر المستطاع، قد يطرأ تغيير أو تضطر إلى تصحيح في حياتك المهنية.
عاطفياً: لا تكن استفزازياً في قراراتك، لأن ذلك قد يبعد عنك الشريك ولن يقرّب منك الأعداء، فتكون خاسراً في الحالتين.
صحياً: تتفق مع المحيط على القيام بمشاريع ترفيهية إن في أحضان الطبيعة أو عرض البحر.
حظك اليوم برج الحوت الخميس 1-7-2021
مهنياً: ستعيش يوما دقيقا يتطلب تركيزا ومرونة في النقاش والحوار تفاديا لحصول اي اصطدام في الاراء مع المسؤولين او الزملاء في العمل.
عاطفياً: عليك بذل كل ما في وسعك للوقوف الى جانب الحبيب، تحلو اللقاءات والجلسات الرومانسية بينكما بعد غسل القلوب ومناقشة كل الأمور العالقة.
صحياً: يترافق الوضع المهني مع بعض الضغوط العائلية، وقد يكون ذلك بسبب تراجع في العلاقات أو بسبب وعكة صحية.
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