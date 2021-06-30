طقس 30 يونيو .. استمرار الموجة الحارة والجو معتدل ليلا .. القاهرة 38

جدة - نرمين السيد - ويكون الطقس حارا على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد لطيف على السواحل الشمالية.

وقال الخبراء، إنه من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وعن حالة البحرالمتوسط، فمن المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 38 25

الإسكندرية 32 25

وادى النطرون 35 24

طنطا 37 24

شبين الكوم 38 25

دمنهور 35 24

بلطيم 33 25

مطروح 30 23

السلوم 30 23

سيوة 41 23

بورسعيد 32 25

دمياط 31 25

الزقازيق 38 24

المنصورة 37 24

الإسماعيلية 40 24

السويس 39 25

العريش 35 26

رفح 34 24

رأس سدر 38 24

نخل 38 17

نويبع 40 28

طابا 36 22

كاترين 33 16

الطور 36 25

شرم الشيخ 40 30

الغردقة 41 30

مرسى علم 39 25

الفيوم 38 25

بنى سويف 39 25

المنيا 39 22

أسيوط 39 24

سوهاج 39 25

قنا 41 26

الأقصر 43 27

أسوان 44 28

إدفو 44 28

أبوسمبل 43 29

الوادى الجديد 41 27

حلايب 36 28

شلاتين 38 26