ملخص يورو 2020 اليوم الثلاثاء: إقصاء ألمانيا من البطولة على يد إنجلترا.. وأوكرانيا تسرق التأهل من السويد.. وتوني كروس يعتزل دولياً

/638098/ملخص-يورو-2020-اليوم-الثلاثاء-إقصاء-ألمانيا-من-البطولة-على-يد-إنجلترا-وأوكرانيا-تسرق-التأهل-من-السويد-وتوني-كروس-يعتزل-دوليا

شهدت اليوم بطولة كأس أمم أوروبا 2020، علي العديد من الأحداث في لقائي النهائيين من البطولة، في الدور السادس عشر من اليورو، بين ألمانيا وإنجلترا، وأوكرانيا والسويد، وقرار توني كروس في الإعتزال دولياً بعد الخسارة اليوم.

يرصد دوت الخليج أبرز الأحداث في بطولة اليورو 2020، بعد إنتهاء الدور الـ 16 من البطولة وامنتخبات المتأهلة للدور الربع نهائي للبطولة.

توني كروس

أكد الألماني توني كروس لاعب المنتخب الأول للماكينات الألمانية، ولاعب الفريق الإسباني ريال مدريد، عن إعتزالة دولياً بعد خروج المنتخب الوطني، من الدور السادس عشر، من بطولة كأس أمم أوروبا 2020ن.

وقال كروس في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لمنتخب ألمانيا: "كانت مباراة متكافئة للغاية حتى 1-0، كلا الفريقين سيطرا على بعضهما البعض، لذا فهي هزيمة مريرة".

وأضاف لاعب ريال مدريد: "لم نمنح إنجلترا الكثير من الفرص من قبل، لم يكن لدينا الكثير، لكننا لعبنا مباراة جيدة".

وأتم كروس: "إذا خرجت من دور الـ16، فهذا مخيب للآمال، انتصرنا في مجموعة صعبة، لكن مغادرة البطولة الآن أمر مرير جدًا".

ألمانيا وإنجلترا

حقق المنتخب الإنجليزي الفوز على المنتخب الألماني بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء الدور السادس عشر من بطولة أمم أوروبا 2020، على ملعب ويمبلي.

وبدأ الفريقين المباراة في ماولات إستحواذ على الكرة وتراجع في الهجوم المباغت، خوفا من الهجمات المرتدة، ومحاولة الإستحواذ على الكرة في منتضف الملعب في محاولة فقد أي طرفين نركيزه في المباراة، ومحاولة إستغلال ذلك.

أوكرانيا والسويد

حسم المنتخب الأوكراني الفوز وحجز مقعد في الدور الربع نهائي لبطولة كأس أمم أوروبا 2020، بنتيجة هدفين مقابل هدف، بعد توجه المباراة للوقت الإضافي، بعد التعادل الإجابي بهدف مقابل هدف، ويأتي المنتخب الأوكراني بالهدف الثاني في اللقاء في الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي من الشوط الثاني من الوقت الإضافي.

تحولت المباراة في الشوط الثاني من الوقت الإضافي من السويد لأوكرانيا بعد تلقى ماركينيوس دانيلسون، لاعب منتخب السويد بطاقة حمراء في الدقيقة الثامنة والتسعون من عمر اللقاء، بعد تدخل قوي في منتصف الملعب على قدم لاعب السويد.