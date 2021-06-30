مفاجأت البطولة مستمرة .. منتخب السويد يودع يورو 2020 بهدف قاتل أمام أوكرانيا.. فيديو

تأهل المنتخب الأوكرانى لربع نهائي بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، بعد فوزه القاتل على نظيره منتخب السويد بنتيجة 2 - 1، بعد امتداد المباراة للأشواط الإضافية بعد نهاية الوقت الأصلى بالتعادل 1 - 1، والتى جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب "هامبدن بارك"، فى مدينة جلاسكو الأسكتلندية، فى آخر مواجهات دور الـ 16 من البطولة.

سجل ألكسندر زينتشينكو لاعب مانشستر سيتي، هدف التقدم لمنتخب أوكرانيا فى الدقيقة 27 من زمن اللقاء، من تصويبة قوية سكنت على يسار الحارس السويدى.

ولكن نجح إيميل فورسبيرج فى إدراك هدف التعادل لمنتخب السويد فى الدقيقة 43 من زمن اللقاء، من تسديدة قوية اصطدمت بمدافع منتخب أوكرانيا وسكنت الشباك.

وفى الشوط الثانى حاول المنتخبان تسجيل هدف الفوز ومن ثم التأهل إلى دور ربع النهائي، إلا أن القائم الأيسر والعارضة وقفت أمام هذه المحاولات، بعدما حرم القائم الأيسر والعارضة النجم السويدى إيميل فورسبيرج من تسجيل هدفين فى الدقيقتين 56 و 69، كما تصدى القائم الأيسر لحارس السويد لتسديدة الأوكرانى سيرجى سيدورشوك فى الدقيقة 55، ليلجأ المنتخبان إلى الأشواط الإضافية.

وفى الشوط الأول الإضافى تلقى المدافع السويدى ماركوس دانيلسون البطاقة الحمراء مباشرة بعد تدخله العنيف على مهاجم المنتخب الأوكرانى أرتيم بيسيدين، فى الدقيقة 99.

وسجل أرتيم دوفبيك هدف تأهل منتخب أوكرانيا فى الدقيقة 121، من ضربة رأسية رائعة سكنت على يسار الحارس السويدى.

ويواجه المنتخب الأوكرانى نظيره المنتخب الإنجليزي، فى دور ربع النهائي، بعد أن تأهل منتخب الأسود الثلاثة على حساب المنتخب الألماني بثنائية نظيفة.