افتتاح المقر الجديد للمجلس الإكليريكى الإقليمى بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - شارك فى الافتتاح الأنبا بافلى الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.
وألقى الأسقفان ووكيل البطريركية والقس كاراس إبراهيم سكرتير المجلس كلمات مركزة، تحدثوا خلالها عن أهمية هذه الخدمة ودورها فى خدمة المجتمع الكنسى على اعتبار أن المجلس الإكليريكى جزءًا من منظومة خدمة الأسرة بالكنيسة.
وفى الختام تم تكريم أعضاء المجلس المنتهية مدته.
ومن المقرر أن يتسلم الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، رئاسة المجلس الإقليمى للإسكندرية والوجه البحرى، اعتبارًا من الأول من شهر يوليو المقبل.
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