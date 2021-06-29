/638097/يورو-2020-أوكرانيا-تخطف-المباراة-من-السويد-في-الدقائق-الأخيرة

حسم المنتخب الأوكراني الفوز وحجز مقعد في الدور الربع نهائي لبطولة كأس أمم أوروبا 2020، بنتيجة هدفين مقابل هدف، بعد توجه المباراة للوقت الإضافي، بعد التعادل الإجابي بهدف مقابل هدف، ويرصد دوت الخليج أبرز أحداث المباراة بين الفريقين.

تلقى ماركينيوس دانيلسون، لاعب منتخب السويد بطاقة حمراء في الدقيقة الثامنة والتسعون من عمر اللقاء، بعد تدخل قوي في منتصف الملعب على قدم لاعب السويد، لتنقلب المباراة لصالح المنتخب الأوكراني.

جاء الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة السابعة والعشرين من عمر المباراة لصالح المنتخب الأوكراني من خلال أندري يارمولينكو أرسل تمريرة رائعة من داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين بخارج القدم وصلت لزينتشينكو على الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء فسدد الأخير الكرة بقوة وحاول روبن اولسن التصدي لها ولكنها سكنت الشباك.

أهداف المباراة

وجاء الهدف الثاني في اللقاء والتعادل من قبل المنتخب السويدي في الدقيقة الثالثة والأربعون من عمر المباراة من خلال إميل فورسبرج سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بقدم أحد المدافعين وغالطت الحارس وسكنت الشباك.

وجاء الهدف القاتل والحاسم في المباراة في الدقيقة الثانية من الوقت البدل ضائع من الشوط الثاني من الوقت الإضافي من خلال كرة عرضية من أليكساندر زينتشينكو من جهة اليسار قابلها أرتيم دوفبيك برأسية رائعة سكنت يمين الشباك.

تشكيل السويد أمام أوكرانيا :

حراسة المرمى: أولسن.

خط الدفاع: لوستيج - لينديلوف - دانيلسون - أوجوستينسون .

في خط الوسط: لارسون - إكدال - أولسون - فورسبيرج .

في خط الهجوم: كوايسون - إيزاك .

ويقود أندري يارمولينكو هجوم أوكرانيا أمام السويد .

تشكيل منتخب اوكرانيا في المباراة:

في حراسة المرمى: جيورجي بوشان .

في الدفاع: أولكساندر كارافاييف - إليا زابارني - ميكولا ماتفينكو - سيرجي كريفتسوف .

في وسط الملعب: تاراس ستيبانينكو - سيرجي سيدورشوك - أولكساندر زينشينكو - ميكولا شابارينكو .

في الهجوم: أندري يارمولينكو - رومان يارمشوك .