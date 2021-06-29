/638094/منتخب-مصر-لليد-يسقط-أمام-إسبانيا-قبل-إنطلاق-طوكيو-2020

خسر منتخبنا الوطني لكرة اليد، أمام نظيره الإسباني، خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين ضمن معسكر إعداد الفراعنة، استعدادا لأوليمبياد طوكيو 2020 ، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث اللقاء بين الفريقين في المباراة.

وخسر منتخب الفراعنة أمام نظيرة الإسباني بنتيجة 29 مقابل 30 ، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الإسباني بنتيجة 16 مقابل 13 هدف.

ويقيم منتخب مصر معسكرا في إسبانيا ضمن الاستعدادات لأولمبياد طوكيو 2020، وخاض خلاله مباراتين وديتين، الأولي أمام كرواتيا أمس الإثنين، والثانية كانت مساء اليوم أمام المنتخب الإسباني.

نتيجة مباراة مصر وكرواتيا يد

وحقق المنتخب المصري الفوز في وديته الاولى على حساب منتخب كرواتيا بنتيجة 31 - 28 هدف.

معسكر المنتخب الوطني

ويستمر معسكر منتخب مصر في إسبانيا حتى يوم 2 يوليو المقبل، ثم السفر بعد ذلك الى فرنسا لعمل معسكر آخر هناك ومواجهة المنتخب الفرنسي يوم 5 يوليو. وبعد اختتام المعسكر في فرنسا، سيتوجه المنتخب المصري إلى ألمانيا يوم 9 يوليو المقبل لخوض دورة ودية دولية أمام البرازيل يوم 10 يوليو وألمانيا يوم 11 يوليو.