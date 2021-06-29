الحكومة تَعد بإعادة تقييم بدل المخاطر للعاملين بالشركة العالمية لصناعة المواسير.. وقوى النواب تؤجل نظرالموضوع

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ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد – رئيس اللجنة، طلب إحاطة مقدم من النائبة أمل عصفور بشأن الأضرار الواقعة على العاملين في الشركة العالمية لصناعة المواسير (ش.م.م).

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن مناقشة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لطلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل عصفور بشأن الأضرار الواقعة على العاملين في الشركة العالمية لصناعة المواسير

اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

واستعرضت النائبة أمل عصفور طلب الإحاطة، موضحة أن الشركة العالمية لصناعة المواسير تم تأسيسها منذ عام 2001، وأنه قد تم تشكيل نقابة عمالية عن طريق العمال منذ عام 2013، وأنهم يطالبون بحافز زيادة الإنتاج، مشيرة إلى أن الشركة لم تصرف لهم علاوات عامي 2019/ 2020، الأمر الذي دعا إلى المطالبة بزيادة المرتبات للعاملين من خلال هذه الحوافز.

وأوضح ممثل الهيئة العامة للبترول؛ أن عدد العمال بهذه الشركة كان 308 عاملًا عام 2018، ثم أصبح 391 عاملًا في عام 2021، وأنه قد تم زيادة الأجر من خلال منح علاوات دورية سنوية بفئات مالية مقطوعة؛ تضاف للأجر الأساسي؛ وفقًا لدرجة التميز: مبلغ 375 للامتياز، و350 جنيه للجيد جدًا، و325 للجيد.

ممثل الهيئة العامة للبترول: تم رفع قيمة بدل المخاطر من 100 جنيه

وبخصوص تعديل الأجور، أشار ممثل الهيئة العامة للبترول، إلى أنه تم رفع قيمة بدل المخاطر من 100 جنيه في 2018 وصلت إلي 400 جنيه في 2021، مشيرًا إلى المادة رقم (80) من لائحة الشركة التي تقضي بإعادة النظر في البدل بحد أدني كل ثلاث سنوات، مؤكدًا أنه سيتم إعادة تقييم بدل المخاطر وإن تطلب الأمر تشكيل لجنة.

ولفت إلي أنه قد تم زيادة بدل الوردية من 10 إلي 20 جنيه، وهو يصرف لعاملي الورادي فقط وليس لجميع العاملين، إضافة إلى أنه قد تم رفع قيمة بدل طبيعة العمل اتساقًا مع ما يقضي به بند رقم (83) من لائحة الشركة والذي ينص علي "أن يكون بدل طبيعة العمل من 50% إلي 60% من الأجر الأساسي حسب طبيعة العمل"، موضحًا أنه قد تم رفع القيمة علي مراحل كل 6 شهور لتصل إلي حد أقصي 3000 جنيه، وأن الشركة في هذا الشأن تلتزم بما تقضي به اللائحة باعتباره حق للعامل وليس منحة، مؤكدًا عدم وجود حد أقصى لهذا البند، حيث يتم الاحتساب وفقًا لنسبة من الأجر الأساسي.

وقررت اللجنة تأجيل نظر الموضوع إلى يوم الأحد الموافق 11/7/2021، مع ضرورة قيام ممثل وزارة البترول بموافاة اللجنة بنسخة معتمدة من لائحة الشركة العالمية لصناعة المواسير، وضرورة حضور رئيس القطاع المالي والاداري للشركة، ونائب رئيس الهيئة العامة للبترول، ورئيس الادارة المركزية للشركة.