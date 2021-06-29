/638090/يورو-2020-توني-كروس-يكشف-موقفه-الدولي-بعد-الخسارة-أمام-إنجلترا

أكد الألماني توني كروس لاعب المنتخب الأول للماكينات الألمانية، ولاعب الفريق الإسباني ريال مدريد، عن إعتزالة دولياً بعد خروج المنتخب الوطني، من الدور السادس عشر، من بطولة كأس أمم أوروبا 2020ن ويستعرض دوت الخليج تصريحات كروس حولة إعتزالة دولياً.

وقال كروس في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لمنتخب ألمانيا: "كانت مباراة متكافئة للغاية حتى 1-0، كلا الفريقين سيطرا على بعضهما البعض، لذا فهي هزيمة مريرة".

وأضاف لاعب ريال مدريد: "لم نمنح إنجلترا الكثير من الفرص من قبل، لم يكن لدينا الكثير، لكننا لعبنا مباراة جيدة".

وأتم كروس: "إذا خرجت من دور الـ16، فهذا مخيب للآمال، انتصرنا في مجموعة صعبة، لكن مغادرة البطولة الآن أمر مرير جدًا".

أرقام كروس مع المنتخب

إنضم الدولي الألماني توني كروس، لمنتخب الشباب في 2005 حتى 2007، شارك في 34 مباراة سجل من خلالها 17 هدف، ليغادر المنتخب ويغيب عن منتخب الشباب لعامين ويعود له ويشارك في 5 مباريات ويسجل 3 أهداف.

شارك في منتخب الشباب تحت سن 21 عام في موسمين ولعب في 10 مباريات وسجل من خلالها، هدفين.

انضم للمنتخب الأول للماكينات الألمانية في عام 2010، حتي أمس أمام إنجلترا، ولعب 105 مباراة وسجل من خلالها 17 هدف.