/638089/رئيس-وزراء-بريطانيا-بعد-الفوز-على-ألمانيا-أحسنتم-نحن-جميعا-ورائكم-أعيدوه-إلى-المنزل

احتفل بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، بتأهل المنتخب الإنجليزي إلى دور ربع نهائي كأس أمم أوروبا 2020، على حساب المنتخب الألماني، بنتيجة هدفين دون رد، على ملعب ويمبلي، ويستعرض دوت الخليج إحتفالية جونسون بعد فوز منتخب بلاده.

ونشر جونسون، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وهو يحتفل بتسجيل المهاجم هاري كين للهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من اللقاء. وقال جونسون، تعليقا على تأهل المنتخب الإنجليزي لربع نهائي اليورو: «أحسنتم.. نحن جميعا ورائكم.. أعيدوه إلى المنزل».

وتأهل منتخب إنجلترا إلى ربع نهائي في بطولة يورو 2020، بعد الفوز على ألمانيا بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، وشهد على اللقاء ملعب ويمبلي في الدور السادس عشر.

أهداف المباراة

جاء الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الخامسة والسبعون من عمر المباراة عن طريق رحيم ستيرلينج من خلال تمريرات قصيرة بين لاعبي منتخب إنجلترا على حدود منطقة الجزاء، ومن ثم كرة عرضية أرضية من لوك شو من الطرف الأيسر قابلها رحيم سترلينج بتسديدة داخل الشباك.

ألمانيا تهدر التعادل

أهدر المنتخب الألماني أخطر الهجمات له في المباراة في الدقيقة الثانية والثمانون من عمر المباراة من خلال هجوم مرتد لصالح منتخب ألمانيا، ومن ثم تمريرة سحرية من هافرتس إلى مولر الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة أرضية مرت بجوار القائم الأيمن ليهدر فرصة التعادل.

وجاء الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة السادسة والثمانون من عمر المباراة عن طريق هاري كين، من خلال هجوم مرتد لصالح إنجلترا عن طريق لوك شو الذي مررها إلى جريليش، ومن ثم أرسل كرة عرضية من يسار منطقة الجزاء على رأس هاري كين مهاجم إنجلترا.

تشكيل منتخب إنجلترا:

في حارس المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: هاري ماجواير- جون ستونز - كايل ووكر

خط الوسط: لوك شاو - كالفين فيليبس - ديكلان رايس - كيران تريبيير

خط الهجوم: بوكايو ساكا - هاري كين - رحيم سترلينج