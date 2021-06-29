نشرة أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: الاتحاد الإفريقي يدرس نقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز خارج المغرب.. الخطيب يفتتح ملعب «التتش»..طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابة وليد سليمان

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شهد النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 29/6/2021 العديد من الأخبار والأحداث التي تخص القلعة المارد الأحمر سواء اخبار الفريق الاول لكرة القدم استعدادات الفريق لمباراة بيراميدز

ويستعرض دوت الخليج أخبار الأهلي اليوم:

الاتحاد الإفريقي يدرس نقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز خارج المغرب

كشفت مصادر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن مصير مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الأنباء التي ترددت حول صعوبة إقامة اللقاء في المغرب.

وعلم دوت الخليج أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يدرس في الوقت الحالي تغيير ملعب مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في إطار نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد أن صعد المارد الأحمر على حساب الترجي التونسي

موسيماني يحاضر اللاعبين بالفيديو

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الأمور الفنية والخططية الخاصة بمواجهة بيراميدز، التي تقام مساء الخميس المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز

وعقب المحاضرة أدى الفريق مرانه، الذي اشتمل على تدريبات بدنية خفيفة والتركيز على تدريبات الكرة لتنفيذ الجزء الخططي

الأهلي يجري مسحة طبية

أجري فريق النادي الأهلي اليوم الثلاثاء مسحة طبية، وذلك استعداداً لمواجهة بيراميدز، قبل انطلاق المران الذي أقيم على ملعب التتش، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز المقرر لها يوم الخميس المقبل

طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابة وليد سليمان

تحدث أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن وليد سليمان لاعب الفريق تعرض لتمزق في العضلة الخلفية، ويحتاج لفترة علاج تتراوح ما بين 3 و4 أسابيع

تصدي الشناوي في كأس العالم روسيا 2018 يرصد من أفضل التصديات

نشر الموقع الرسمي لبطولة كأس العالم روسيا 2018، صورة لحارس مرمي الأهلي والمنتخب الوطني محمد الشناوي، وهو يتصدي لهجة من لويس سواريز لاعب فريق أتليتيكو مدريد ومنتخب أوروجواي، في دور المجموعات.

نجل «شوبير» يثير الجدل في مران الأهلي

واصل النادي الأهلي تدريباته الجماعية داخل”التتش” اليوم الثلاثاء، استعداداً لمواجهة بيراميدز، وشهدت المران تألق مصطفي شوبير حارس الفريق خلال التدريبات التي إقيمة بعد تصديه لهدف فيما تقمص شخصية محمد الشناوي حارس مرمي المارد الأحمر، حيث استعرض مهاراته في حراسة المرمي.

محمود الخطيب يفتتح ملعب «التتش»

شهد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وبعض أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء افتتاح ملعب مختار التتش بعد التجديد.

وظهر رئيس القلعة الحمراء بجانب عدد من لاعبي النادي الأهلي في مختار التتش بعد أن قام المارد الأحمر ببعض التجديدات داخل ملعب مختار التتش ملعب التدريب الرئيسي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.