مصابة بسرطان.. آخر تطورات الحالة الصحية للسيدة جيهان السادات "فيديو"

كشفت عائلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، لـ"دوت الخليج "، تفاصيل الحالة الصحية للسيدة جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، التي تمر بأزمة صحية شديدة، أودعت على أثرها بأحد المراكز الطبية الكبرى وتتلقى برتوكول علاج، حدده الفريق الطبي بمصر والذي يتواصل أيضا مع أطباء السيدة جيهان السادات بالولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة حالتها بدقة.

وقالت عائلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إن السيدة جيهان السادات تعانى من المرض الخبيث "السرطان" منذ فترة كبيرة، وسافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية في رحلة علاج، ثم عادت إلى مصر ومنذ حوالى أسابيع مرت بأزمة صحية، أودعت على إثرها بمركز طبي عالمى لتلقى العلاج اللازم.

وأوضحت عائلة "السادات"، أن الفريق الطبي المعالج للسيدة جيهان السادات منع الزيارة عنها نظرا لحالتها الحرجة، مشيرة إلى أن أبناءها يطمئنون عليها من خلف الأبواب الزجاجية، داعين الشعب المصرى بمواصلة الدعاء لله سبحانه وتعالى وأن يمن عليها بالشفاء العاجل.

وأكد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطى، ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات فى تصريحات خاصة أن الأوضاع الصحية بالنسبة للسيدة جيهان السادات مستقرة، ورغم هذه الاستقرار إلا أن حالتها الصحية متأخرة وحرجة ولا يوجد تدهور، كما يردد البعض.

وأشار "السادات"، إلى أن السيدة جيهان السادات بغرفة العناية المركزة ولم تنتقل إلى غرفة عادية، داعيا المواطنين مواصلة الدعاء لله سبحانه وتعالى بأن يمن عليها شفاء لا يغادر سقما.

وقال إنه لا توجد مضاعفات جديدة للسيدة جيهان السادات، إلا أنه أكد أيضا أن حالتها الصحية حرجة ولا زالت بغرفة العناية المركزة، مشيرا إلى أن الزيارة ممنوعة عن السيدة جيهان السادات، وتتلقى بروتوكول علاج منظم يشبه لحد كبير برتوكول العلاج الذى تلقته في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أن جيهان السادات كانت في رحلة علاج بأمريكا منذ فترة ثم عادت إلى مصر، ومنذ حوالى أسابيع مرت بأزمة صحية وتم نقلها لأحد المراكز الطبية الكبرى وتم وضعها بغرفة عناية مركزة.

وتعرضت السيدة جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بأزمة صحية خلال الفترة الحالية الذى يعانى العالم فيه من أنتشار فيروس كورونا دفع البعض يلوح بأن السيدة جيهان مصابة بهذا الفيروس اللعين، وهو ما نفاه محمد أنور عصمت السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بتأكيده عدم إصابتها بفيروس كورونا ولكنها تعانى من مشكلات صحية أخرى وقد ذهبت فى رحلة علاج إلى الولايات المتحدة الأمريكية ثم عادت والآن تمكث فى أحد المراكز الطبية الكبري.