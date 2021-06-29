طارق شوقي: الامتحان الورقي للثانوية لا يعني فشل ”التابلت” 

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن العودة للامتحانات الورقية في الثانوية العامة ليس فشلا لامتحان "التابلت"، مؤكدا أن مصر بها بنية تحتية تكنولوجية متقدمة بشكل كبير، وآخر امتحان تجريبي لـ طلاب الثانوية العامة نسبة نجاحه وصلت لـ99.5% وكان بشكل إلكتروني.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لا يجب أن يكون هناك أي مخاطرة بأي درجة في امتحانات الثانوية العامة؛ نظرًا لطريقته وثقافيتنا والاهتمام الذي يكون عليه خلال أيام الامتحان المختلفة.

وأوضح أن هناك مخاوف من الكثير من أولياء الأمور من انقطاع الكهرباء أو مخاطر أخرى من الممكن أن تؤثر في الامتحان.

وأشار شوقي، إلى أنه لتجنب أي مخاطر في الامتحان تم اتخاذ قرار بعدم تعرضهم لامتحان التابلت لتفاضي القلق، كما أنه يجب أن يكون هناك اهتمام بالتطوير.

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