المتحدث الرئاسى ينشر فيديو استقبال الرئيس السيسى فى بغداد

جدة - نرمين السيد - وشهدت العاصمة العراقية بغداد زيارة تاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسى للمشاركة فى القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن.

وتعد الزيارة التاريخية للرئيس إلى بغداد، أول زيارة لرئيس مصرى للعراق منذ 30 عاماً، حيث تأتى انعكاساً لقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والعراق حكومةً وشعباً.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن وجوده فى بغداد، لهو تجسيد لقوة العلاقات بين بلادنا وشعوبنا، كما أنه يدل على مدى حرصنا على دعم هذه العلاقات وتطويرها نحو آفاق أرحب تؤكد على وحدة الهدف والمصير، وتلبى مصالحنا المشتركة.

