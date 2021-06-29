التفاصيل الكاملة لمؤتمر وزير التعليم حول امتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - وأكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة درست جميع الملاحظات بعد إجراء الامتحانات التجريبية الثلاث للثانوية العامة وقامت بإعداد التصور الأمثل للامتحانات النهائية، والذى يضع مصلحة الطالب أولوية فى المقام الأول.

وتطرق وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى كلمته بالمؤتمر، إلى شرح طريقة التقييم الجديدة والتى عملت على إعادة صياغة المناهج العلمية وتطوير محتوى رقمى كبير يسمح للطالب أن يفهم مخرجات التعلم، فضًلا عن إتاحة جهاز "تابلت" لكل طالب مجانًا، وإتاحة المواد التعليمية الرقمية عن طريق محتوى تفاعلى من مصادر متعددة.

وأشار الدكتور طارق شوقى، إلى أن الوزارة أتاحت العديد من مصادر المذاكرة والمراجعة والتى منها "بنك المعرفة المصرى EKB، ومنصة إدارة التعلم LMS، منصة حصص مصر www.hesas.eg، وقناة مدرستنا 2 (تردد 12206/معدل الترميز 27500/الاستقطاب: رأسى)"، لافتًا إلى أن جميع هذه الوسائل توفر شرح وأسئلة تفاعلية ومراجعات نهائية للمناهج للمرحلة الثانوية يقدمها أكفأ المعلمين مجانًا بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية.

واستعرض الوزير، خلال المؤتمر، نتائج الامتحانات التجريبية، مشيرًا إلى أنه تم الاطمئنان على أن البنية التحتية تعمل بنسبة 100%، والتعرف على شكل البابل شيت والاطمئنان على مدى استجابة الطلاب حيث أبلوا بلاءً حسنًا وكان أداؤهم العلمى مبشرًا، وقد تم رصد عدد من أجهزة التابلت خارج المنظومة وتهكير لبعض أجهزة التابلت وهذا مخالف للقانون ويطبق عليه قانون الغش الجديد.

وبالنسبة للامتحانات النهائية أكد الدكتور طارق شوقى، أن الامتحان موحّد بين كل طلاب الشعب العلمية والادبية وستكون إجابة الأسئلة على "البابل شيت" فقط، وسيتم تسجيل حضور الطلاب فى الامتحان على التابلت كما سيتم إتاحة نسخة من الكتب المدرسية بصورة إلكترونية على التابلت للطلاب، مشددًا أنه لا تغيير فى جدول الامتحانات أو عدد الأسئلة أو وقت الامتحان المعلن.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن إدخال أى محمول أو الغش الإلكترونى سوف يعاقب عليها الطالب بقانون الغش الجديد، وأنه مسموح فقط باصطحاب كتاب الوزارة داخل الامتحان، كما أنه ممنوع اصطحاب أى ملازم مطبوعة.

وأشار إلى أن الأسئلة يضعها عشرات من الأستاذة المتميزين بالمركز القومى للامتحانات، وأن كل سؤال يتم مراجعته من حيث الوقت ومستوى الصعوبة ومخرج التعلم الذى يتم قياسه ويتم مراجعته من ناحية الترجمة ومن ناحية جودة السؤال نفسه.

وبالنسبة لطلاب الدبلومة الأمريكية، أكد شوقى أن الوزارة تحاول مساعدة طلاب الدبلومة الأمريكية بعد إلغاء اختبارات الـSAT فى مصر، موضحًا أنه سيتم إتاحة "الماتشينج وسوبر ماتشينج لطلاب المراحل الدراسية 11 و12"، مشيرًا إلى أن الوزارة لأول مرة سوف تنفذ الـ"سوبر ماتشينج" لطلبة الدبلومة الأمريكية.

وأضاف وزير التعليم أن طلاب الدبلومة الأمريكية فى آخر سنة مسموح لهم بالسوبر ماتشينج فى وزارة التربية والتعليم وليس التعليم العالى، لافتًا إلى أنه سيتم افتتاح مراكز لامتحان EST فى السعودية والكويت والإمارات لطلاب الدبلومة الأمريكية.

وفى ختام المؤتمر، ناشد الوزير الطلاب أهمية التحضير الجيد للامتحانات وعدم القلق تمامًا، مؤكدًا أنه تم الاستعداد لكل شىء خاص بالامتحانات للتيسير على أبنائنا الطلاب، كما ناشد أولياء الأمور بعدم التواجد أمام اللجان ليؤدى الطلاب الامتحان فى هدوء، مشيرًا إلى أنه يتم التعاون مع وزارة الصحة فى إجراءات التعقيم داخل اللجان.