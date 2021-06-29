رئيس الزمالك يكشف حقيقة إيقاف «أوباما»

نفى الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ما تردد من شائعات حول إيقاف يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادين ويستعرض دوت الخليج تصريحات حسين لبيب حول شائعات أزمة وإيقاف أوباما.

وأوضح رئيس النادي أنه لم يتخذ أي قرار بذلك وأنه لا يستطيع تجاوز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك.

كما أشار الكابتن حسين لبيب إلى انه لم يصدر أي قرار بخصوص الكرة، بعيدا عن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون وأن المدير الفني لم يطلب إيقاف اللاعب، موضحا أن أوباما حصل على إنذار ثالث دون تعمد ويعد واحدا من أبناء النادي المخلصين.

واختتم لبيب تصريحاته بأن الهدف من هذه الشائعات هو زعزعة استقرار وتماسك الفريق الذي يعتلي قمة الدوري الممتاز بفارق 18 نقطة عن أقرب منافسيه.

الزمالك فى «ورطة».. لجنة لبيب تبحث عن توفير مليون يورو غرامة الفيفا

تبذل اللجنة المؤقته التى تدير نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب مجهودا كبيرا لتوفير مليون يورو غرامة نادى ماريتيمو البرتغالى الخاصة بمحمد ابراهيم لاعب سيراميكا الحالى والنادى الأبيض والمقاصة السابق

وحصل نادى ماريتيمو على حكم ضد الزمالك من المحكمة الرياضية بالإتحاد الدولى لكرة القدم " الفيفا " بالحصول على مليون يورو نسبته من أنتقال محمد ابراهيم من الزمالك لنادى المقاصة ، الذى أنتقل منه ببداية الموسم إلى سيراميكا ناديه الحالى.

وباع الزمالك اللاعب للمقاصة بالموسم قبل الماضى دون سداد النسبة المستحقة لماريتيمو حسب العقد المبرم بين الناديين الأمر الذي أوقع الفارس الأبيض في مشكلة كبيرة.

الزمالك يرفض طلب سموحة حول مصطفى فتحي

رفضت لجنة الزمالك المؤقتة بقيادة حسين لبيب،طلب نادي سموحة حول، مواصلة مصطفي فتحي لاعب القلعة البيضاء المعار للفريق السكندري، في المواصلة ومد عقده بشكل إعارة أو بيع بشكل مباشر، وجاء ذلك بسبب حاجة كارتيرون لخدمات اللعاب في الفترة القادمة، ويستعرض دوت الخليج سبب الإستقرار علي عودة فتحي.

عودة مصطفى فتحي

واستقر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على عودة مصطفى فتحى، صانع ألعاب الفريق المعار لصفوف سموحة مع بداية الموسم الجديد، بعد تألقه الملفت من قبل العديد من الأندية في الدوري الممتاز، وبالأخص من الفريق السكندري، منذ انتقاله لصفوفه في الانتقالات الشتوية المقبلة، مع حاجة الزمالك لخدمات اللاعب الذى يمتاز بالمهارة والسرعة وايجادة تسجيل الأهداف وصناعتها لزملائه.