/638083/محمد-سعيد-الدابي-30-يونيو-فرقت-بين-الحق-والباطل-وعلامة-فارقة-في-تاريخ-الوطن

هنأ النائب محمد سعيد الدابي وكيل لجنة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ، الرئيس السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة الاحتفالات بالعيد الثامن لثورة 30 يونيو المجيدة، موضحا إنها علامة فارقة في تاريخ الوطن وواحدة من أعظم ثورات مصر، لأنها وضعت حدا للإرهاب والفوضى وجماعة الإخوان.

30 يونيو فرقت بين الحق والباطل

وقال الدابي خلال تصريحات له اليوم، إن ثورة 30 يونيو هى الفارقة بين الدولة والميليشيا وبين القيادة السياسية الوطنية المخلصة للوطن، والواعية بتحدياته والمشاكل الضخمة، التي يواجهها وبين التنظيم الإرهابي الذي يبحث فقط عن مصالح عناصره.

واوضح وكيل سياحة الشيوخ، إنه قبل 30 يونيو كانت هناك خطة إخوانية واضحة، اتضحت تمامًا طوال العام الأسود للإخوان في الحكم، بالعمل على أخونة مصر وتفتيت أجهزتها السيادية والحط من شأن هذه الأجهزة الحافظة لسلامة الوطن.

وافاد نائب البحر الأحمر، بأن الرئيس السيسي قام بأدوار بطولية وقدم روحه فداءًا للوطن بإعلان معارضته بقوة للمشروع الإرهابي الإخواني، وإعلان مساندة القوات المسلحة المصرية لمطالب عشرات الملايين من المصريين الذين نزلوا الشوارع. 30 يونيو ثورة شعبية عظيمة هادرة، خرجت من أجل الوطن وانتصرت بإرادة أبنائه.