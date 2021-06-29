/638081/سيراميكا-تعرضنا-للظلم-في-مباريات-كثيرة-ولكننا-نثق-في-التحكيم

رفض معتز البطاوى المدير الرياضي بنادى سيراميكا التقليل من شأن التحكيم المصري، رغم الأخطاء الفادحة التي كلفت فريقه فقدان العديد من النقاط في المباريات الأخيرة، ويستعرض دوت الخليج تعليق البطاوي على التحكيم المصري.

قال: "تعرضنا للظلم بالفعل، ليس في مباراة أو مباراتين، ظُلمنا في عدد كبير من المباريات، لكن نثق في قدرة التحكيم وعدالته، ونرفض التقليل منه، كما نرفض فكرة التلويح للاستعانة بالحكام الأجانب، حكامنا بخير وسيحصل سيراميكا على حقه".

وتابع المدير الرياضي بنادي سيراميكا: "سيراميكا من أكثر الأندية المتضررة من القرارات التحكيمية، ونطالب دائما بتطبيق العدالة فقط، لكن لا نشكك في نوايا الحكام المصريين فهم ابعد ما يكونوا عن الشبهات".

نتيجة مباراة سيراميكا والمصري

انتهت مباراة فريق المصري وفريق سيراميكا كيليو باترا بنتيجة هدفين مقابل هدفي، لصالح الفريق البورسعيدي، في لقاء شهد على العديد من البطاقات الصفراء، بسبب شد المبراة بين لاعبي الفريقن، وشهدة المباراة على ثمانيت بطاقات صفراء خلال أحداث المباراة من نصيب كلا الفريقين.

تقدم الفريق المصري في نتيجة المباراة في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل ضائع من الشوط الأول، من خلال لاعب المباراة أحمد رفعت وجاء الهدف من خلال ضربة جزاء، سددها بكل أريحية وثقة على يمين الحارس، ليسجل الهدف الأول في اللقاء في شباك حارس مرمي سيراميكا عامر عامر.

أهداف مباراة المصري وسيراميكا

جاء الرد من فريق سيراميكا في الدقيقة الدقيقة الثانية والسبعون من عمر المباراة بعد محاولات عدة من فريق سيراميكا كيلوباترا، عن طريق شادي حسين.

الهدف الحاسم للمباراة

طالت أحداث المباراة على الفريقين حتى الدقيقة الرابعة من الوقت البدل ضائع من عمر المباراة، ليأتي سعيدو سيمبوري لاعب فريق المصري وينهى أحداث المباراة بهدف قاتل وحاسم للمباراة، بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليمني على الأرض، وينتهى اللقاء بنتيجة هدفين مقابل هدف.