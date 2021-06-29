/638080/بالفيديو-النائب-عبد-الوهاب-خليل-يواجه-الحكومة-بأزمة-العناية-المركزة-بمستشفي-أطفيح

رحب النائب عبد الوهاب خليل عضو مجلس النواب، بأعضاء الحكومة وممثلين وزارة الصحة الحاضرين باجتماع لجنة الصحة، مشيرا إلى أن هناك تعاون كبير منهم، واظهارنا لبعض السلبيات لا يفسر انهم مقصرين على الإطلاق.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مطالبة النائب عبد الوهاب خليل بحل أزمة الوحدة الصحية بأطفيح

وأضاف النائب عبد الوهاب خليل خلال اجتماعة بلجنة الصحة أن هناك مشكلة كبيرة تواجه أهالي مدينة أطفيح المركزي، حيث أن غرفة العناية المركزة بالمستشفى على الغم من صغر حجمها، غلى أنها استغرقت ما يقرب من 5 سنوات للإنتهاء منها، على الرغم من وجود الأجهزة والمعدات التي تحتاجها، مطالبا بسماع رد من الحكومة لتفسير هذا الأمر.

وطالب النائب عبد الوهاب خليل بقرار عاجل من أجل تشكيل لجنة من وزارة الصحة للنزول على ارض الواقع، لحل أزمة العناية المركزة التي استغرقت 5 سنوات، على الرغم من توفير التمويل الكافي لها، لان المشكلة تكمن في التنسيق بين مديرية الصحة بالجيزة والإدارة الهندسية بالوزارة.

وأشار النائب عبد الوهاب خليب إلى ان مدينة أطفيح دخلت ضمن مبادرة حياة كريمة، وقامت وزارة الصحة بمخاطبة المديرية لتوفير قطعة أرض لبناء مبنى جديد لعمل المستشفى بأطفيح، وبالتنسيق مع النائب شحاتة أبو زيد تم توفير قطعة الأرض لبناء المستشفى، ولم يتم اتخاذ خطوات جادة على أرض الواقع لبناء المستشفى.