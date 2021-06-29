قرارات وزير التعليم بشأن الامتحان النهائى للثانوية العامة 2021 .. تعرف عليها

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عددا من القرارات الهامة والنهائية لامتحانات الثانوية العامة 2021 وهي .. - الامتحانات إلكترونية بامتحانات الثانوية العامة 2021. - غلق منصة الامتحانات الإلكترونى على التابلت للطلاب. - التابلت سيكون لتسجيل الحضور والاستعانة بالكتاب المدرسى. - لن يرصد الطالب الإجابات على التابلت ولن يكون هناك وقتا إضافيا للامتحان. - الإجابة فقط على البابل شيت كنسخة ورقية فقط. - الامتحان عبارة عن ورقة أسئلة "كراسة" وإجابة من خلال ورقة إجابة بابل شيت. - لن يتم السماح بدخول كتب خارجية اللجنة وتحرير محضر غش لمن يخالف. - مسموح فقط بدخول الطالب بكتاب الوزارة أو نسخة من نفس الكتاب على التابلت. - لن يدخل الطالب بتابلت متهكر سيتم ضبطه من قبل الوزارة. - لن يقفل الطالب الامتحان بنسبة 100%. - لن تكون الأسئلة تعجيزية والامتحانات هيكون بسيط ولا داع للقلق. - أى طالب ينوى شراء تابلت للدخول به الامتحان سيتم معاقبته. - التصحيح سيكون إلكترونيا لجميع الطلاب. - يمنع الدخول بالتليفون المحمول أو تابلت خارجى أو كتب خارجية اللجنة. - طباعة 192 امتحانا للثانوية العامة و9 ملايين ورقة بابل شت.

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