ضبط 9 حالات تحويل وحدات من الغرض السكنى للتجارى بحدائق الأهرام

جدة - نرمين السيد - ضبطت أجهزة حى الهرم بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، 9 حالات تحويل نشاط من الغرض السكنى إلى التجارى، وتم إيقاف الأعمال وسحب المعدات والمواد المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الملاك المخالفين.





ذكرت المحافظة، فى بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم شن حملات مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة بشوارع وأسوار القطاع وضبط مخالفات المقاهى وسائقى المركبات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. كما تلقت محافظة الجيزة، عددًا من شكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ووجه أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حى الهرم بسرعة التعامل مع الشكوى الواردة من المواطنين بشأن وجود تعديات وإشغالات للمقاهى والمخابز السياحية والمحال والمنشآت التجارية بشوارع كعبيش والمنشية بالطوابق بحى الهرم. كما وجه محافظ الجيزة، رؤساء أحياء العمرانية والطالبية بسرعه التعامل مع الشكوى الواردة من مواطن بشأن وجود ورش تصنيع موبيليات وتنجيد تتعدى على الطريق العام وتزعج المواطنين بالمنطقة الكائنة بشارع محمد يسرى المتفرع من شارع العروبة، تى تم رفع كافة الإشغالات والتعديات لتلك الورش وغلقها مع تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

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