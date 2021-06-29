أسقف الشباب يبعث رسالة تعزية فى وفاة أنسى ساويروس

جدة - نرمين السيد - وقال فى رسالته :

"السيدة الفاضلة والعزيزة مدام يسرية ساويروس، ومهندس نجيب ساويرس وكل أفراد الأسرة العزيزة، أقدم باسمى وباسم أسرة أسقفية الشباب، والأنبا رافائيل، والآباء الكهنة والمكرسون والمكرسات وكل العاملين معنا، نقدم تعزياتنا القلبية فى رحيل كنز المحبة والعطاء المهندس أنسى ساويروس، ذاكرين خدماته الجليلة ومعه أسرته العزيزة لمصر كلها مسلمين ومسيحيين".



وأوضح أنه يظل اسمه محفورًا فى قلوبنا جميعًا مع دعوات بفردوس النعيم وأمجاد الملكوت، وسيظل اسمه خالدًا فى تاريخ مصر وسجل الأبرار.