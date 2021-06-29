نشرة أخبار الأهلي اليوم الإثنين:موسيمانى فى حوار خاص..تفاصيل عرض جديد من جالاتا سراي لضم أليو ديانج..عماد متعب لـموسيماني شكراً

/637845/نشرة-أخبار-الأهلي-اليوم-الإثنينموسيمانى-فى-حوار-خاصتفاصيل-عرض-جديد-من-جالاتا-سراي-لضم-أليو-ديانجعماد-متعب-لـموسيماني-شكرا

شهد النادي الأهلي اليوم الإثنين27/6/2021 العديد من الأخبار والأحداث التي تخص القلعة المارد الأحمر سواء اخبار الفريق الاول لكرة القدم استعدادات الفريق لمباراة بيراميدز.

ويستعرض دوت الخليج نشرت الأهلي اليوم:

موسيمانى فى حوار خاص على قناة الأهلى

يظهر بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي اليوم الإثنين علي قناة الأهلي في تمام الساعة العاشرة مساءً، عن يتحدث في حوار خاص عن علاقته باللاعبين وكواليس التأهل لنهائي أفريقيا ودعم محمودالخطيب رئيس النادي ورسالته للجمهور في تمام العاشرة مساءً.

موسيماني

بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم استعداداً لمواجهة بيراميدز.

تفاصيل عرض جديد من جالاتا سراي لضم أليو ديانج

كشفت صحيفة "Takvim" التركية عن بدء جالاتا سراي في الخطوات الفعلية لضم المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رغم نفي مسئولي القلعة الحمراء تلقي أي عروض خارجية للاعب سوى عرض خارجي الماني وتم رفضه

وذكرت الصحيفة : " بدء إيستان جان احد أحد المديرين الذين تلقوا قائمة الانتقالات من فاتح تيريم المدير الفني في غلطة سراي ، العمل على إجراءت ضم المالي أليو ديانج لاعب النادي الأهلي لصفوف فريق يلو-ريدز"

عماد متعب لـموسيماني شكراً وتمنياتي بالتوفيق في النهائيعم

عبر عماد متعب مهاجم النادي الأهلي السابق عن شكره لموسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، وذلك بعد ان ارسل له رسالة يتمني له الشفاء

وكتب عماد متعب عبر حسابة الشخصي :”تويتر”:"شكرا، وتمنياتي بالتوفيق في النهائي"

الأهلي يطلب الدعم المادي من متابعيه وسخرية جماهير الزمالك

كشف النادي الأهلي عن طريقة جديدة لدعم النادي ماديا من قبل الجماهير وذلك عبر مواقع التواصل الإجتماعي خاصة صفحة المارد الأحمر الرسمية على فيس بوك ، وذلك مقابل عدة مزايا يختارها المشجع أو الداعم ، ويرصد دوت الخليج التفاصيل

وقامت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي علي الفيس بوك بتفعيل خاصية جديدة لتمويل القلعة الحمراء بطريقة إلكترونية من خلال اشتراك شهري يقوم المستخدم بدفعه كل شهر مقابل مزايا مختلفة

تعرف على موعد عودة «محمد محمود» للتدريبات الجماعية للأهلي

ينتظم محمد محمود لاعب النادي الأهلي فى تدريبات فريقه خلال 10 أيام ليصبح جاهزاً قبل مواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى نهائى دوري أبطال أفريقيا والمقرر له 17 يوليو المقبل بالمغرب، ويغيب محمد محمود عن مباريات وتدريبات الأهلي من فترة طويلة للإصابة، حيث أجرى جراحتين رباط صليبي وثالثة فى الركبة