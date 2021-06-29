/638078/نشرة-أخبار-الزمالك-اليوم-عرض-القلعة-البيضاء--لضم-لاعب-دجلة-والنادي-في-ورطة-بسبب-محمد-إبراهيم-ورفض-التفريط-في-مصطفى-فتحي-لصالح-سموحة

شهد نادي الزمالك العديد من الأحداث والأخبار على مدار اليوم الثلاثاء 29/6/2021، ويستعرض دوت الخليج نشرة أخبار الزمالك اليوم واهمها عرض الفارس الأبيض مبلغ 12 مليون على محمد عبدالعاطي لاعب وادي دجلة والاتحاد السكندري يطلب التعاقد مع محمد صبحي.

الزمالك يعرض دفع ١٣ مليون جنيه مقابل ضم لاعب دجلة

عرض مسئولو نادي الزمالك الحصول على خدمات محمد عبد العاطى لاعب الوسط المدافع لنادى دجلة مقابل دفع ١٣ مليون جنيه. ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

إلا أن مسئولى دجلة رفضوا الرد على العرض بسبب الموقف المتأزم للفريق بمسابقة الدورى حيث يحتل المركز السادس عشر وطلب الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك التعاقد مع اللاعب لتعويض رحيل التونسى فرجانى.

رسميا: الاتحاد السكندري يطلب التعاقد مع حارس الزمالك

فتح مجلس إدارة الإتحاد السكندرى خط مفاوضات مع نادي الزمالك، وذلك من أجل من الحصول على خدمات الحارس محمد صبحى بشكل نهائى. ويرصد دوت الخليج تفاصيل العرض:

فيما يلعب صبحى ضمن صفوف الإتحاد لمدة موسم على سبيل الإعارة، ونجح فى تقديم مستوى فنى جيد ومن المنتظر أن يحسم الزمالك مصير اللاعب نهاية الموسم الحالى سواء بأعارته من جديد للإتحاد أو بيعه أو عودته لصفوف الفريق.

الزمالك فى «ورطة».. لجنة لبيب تبحث عن توفير مليون يورو غرامة الفيفا

تبذل اللجنة المؤقته التى تدير نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب مجهودا كبيرا لتوفير مليون يورو غرامة نادى ماريتيمو البرتغالى الخاصة بمحمد ابراهيم لاعب سيراميكا الحالى والنادى الأبيض والمقاصة السابق

وحصل نادى ماريتيمو على حكم ضد الزمالك من المحكمة الرياضية بالإتحاد الدولى لكرة القدم " الفيفا " بالحصول على مليون يورو نسبته من أنتقال محمد ابراهيم من الزمالك لنادى المقاصة ، الذى أنتقل منه ببداية الموسم إلى سيراميكا ناديه الحالى.

وباع الزمالك اللاعب للمقاصة بالموسم قبل الماضى دون سداد النسبة المستحقة لماريتيمو حسب العقد المبرم بين الناديين الأمر الذي أوقع الفارس الأبيض في مشكلة كبيرة.

تفاصيل أزمة الزمالك ومارتيمو البرتغالي

وينص العقد المبرم بين الزمالك وماريتيمو بحصول الأخير على ٤٠ ٪ من صفقة بيع اللاعب لأى نادى بحد أدنى مليون يورو.

الزمالك يرفض طلب سموحة حول مصطفى فتحي

رفضت لجنة الزمالك المؤقتة بقيادة حسين لبيب،طلب نادي سموحة حول، مواصلة مصطفي فتحي لاعب القلعة البيضاء المعار للفريق السكندري، في المواصلة ومد عقده بشكل إعارة أو بيع بشكل مباشر، وجاء ذلك بسبب حاجة كارتيرون لخدمات اللعاب في الفترة القادمة، ويستعرض دوت الخليج سبب الإستقرار علي عودة فتحي.

واستقر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على عودة مصطفى فتحى، صانع ألعاب الفريق المعار لصفوف سموحة مع بداية الموسم الجديد، بعد تألقه الملفت من قبل العديد من الأندية في الدوري الممتاز، وبالأخص من الفريق السكندري، منذ انتقاله لصفوفه في الانتقالات الشتوية المقبلة، مع حاجة الزمالك لخدمات اللاعب الذى يمتاز بالمهارة والسرعة وايجادة تسجيل الأهداف وصناعتها لزملائه.