مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وبناء السلام يستقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال

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استقبل مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال جيمس سوان، لبحث فرص التعاون بين الجانبين، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى مصر.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن استقبال مركز القاهرة الدولة لتسوية النزاعات للأمين العام للأمم المتحدة فى الصومال جيمس سوان، وذلك لبحث فرص التعاون بين الجانبين، وإليكم التفاصيل:-

السفير أحمد عبداللطيف يستعرض برامج وأنشطة مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات

و‏‎عرض السفير أحمد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة، برامج وأنشطة المركز التي تهدف إلى بناء القدرات الأفريقية في مجالات السلم والأمن، مشيراً إلى تنظيم المركز لحوالي ٢٠٠ دورة تدريبية منذ عام ٢٠١٤ شارك فيها العديد من الكوادر الصومالية، خاصةً في مجالات منع النزاعات وبناء السلام ومنع التطرف المؤدي إلى الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر وتمكين المرأة والسلم والأمن.

المسئول الأممي يعرب عن اهتمامه بأنشطة المركز

من جانبه، أعرب المسئول الأممي عن اهتمامه بأنشطة المركز مؤكداً حرصه على التواصل معه بشكل مستمر لبحث آفاق التعاون بين الجانبين، حيث تتسق مجالات عمل المركز مع أولويات المرحلة الانتقالية في الصومال، وعلى رأسها دعم الخطة الانتقالية الصومالية وبناء مؤسسات الدولة وتعزيز قدراتها على تحقيق الأمن والاستقرار في مختلف أنحائه.