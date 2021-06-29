اتصالات النواب تناقش ضعف الإنترنت في شبرا وروض الفرج والحكومة تَعد بالتحسين«فيديو»

/638064/اتصالات-النواب-تناقش-ضعف-الإنترنت-في-شبرا-وروض-الفرج-والحكومة-تعد-بالتحسينفيديو

أكد المهندس حسام عبد المولي صقر، رئيس قطاع قياسات الجودة بالجهاز القومي للاتصالات، أن خدمة الإنترنت ستشهد تحسن ملحوظ خلال شهرين، وذلك بعد دخول الترددات الجديدة للخدمة فضلا عن أبراج التقوية.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن اجتماع لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وإليكم التفاصيل:-

اجتماع لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، اليوم الثلاثاء، والذي ناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحميد راضي، بشأن ضعف الإنترنت في شبرا وروض الفرج، وتضامن معه فيها وكيل اللجنة النائب أحمد زيدان والنائب أبانوب عزت.

حسام عبدالمولى: التحميل على الشبكات منذ جائحة فيروس كورونا يبلغ نحو 5 أضعاف ماقبل كورونا

من جانبه، قال النائب حسام عبد المولي، إن التحميل على الشبكات منذ جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، يبلغ نحو 5 أضعاف ماقبل كورونا، مع ذلك هناك نجاح يُحسب للقطاع لاسيما وأن هناك بلاد كثيرة تعرضت لضغوطات، ووقعت علي حد قوله، مشيرا للنجاح خلال هذه الفترة من اجتياز مرحله امتحانات الثانوية العامة رغم هذه الضغوطات.

وأضاف النائب حسام عبد المولي، حديثه قائلًا:" لا نقول النتيجة 100% ، فهناك بعض المناطق قد تشهد تأثير في الشبكات، نتيجة زياده التحميل، لكني أؤكد دخول ترددات جديدة الخدمة خلال شهرين، وكذا أبراج التقوية مما سيلعب دورًا كبيرًا في تحسين الخدمة والحركة هتمشي.

وكان النائب عبد الرحمن راضي قد أكد ضعف الانترنت في شبرا وروض الفرج وكذا شبكات المحمول، مشيرا إلي ضعف قياسات الجودة لاسميا مع زياده الاعباء علي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، واتفق معه النائب أحمد زيدان، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشيرا إلي أهمية تنظيم زيارة لكل من روض الفرج وشبرا والساحل.