بثنائية نظيفة .. إنجلترا تطيح بألمانيا وتتاهل لربع نهائي يورو 2020 .. فيديو

بثنائية نظيفة في مرمي الألمان، نجح المنتخب الإنجليزي في الصعود للدور ربع النهائي لكأس الأمم الأوربية " يورو 2020، بعد أن حسم المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "ويمبلى" بالعاصمة البريطانية "لندن"، ضمن منافسات دور الستة عشر للنسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" المقامة حاليا في 11 مدينة مختلفة وتستمر حتى 11 يوليو المقبل.

أحرز رحيم سترلينج، مهاجم مانشستر سيتى، الهدف الأول لصالح المنتخب الإنجليزى في الدقيقة 75 من زمن المباراة، ليصبح أول لاعب في تاريخ إنجلترا ينجح في تسجيل أول 3 أهداف لمنتخب "الأسود الثلاثة" في بطولة كبرى منذ جارى لينيكر الذى حقق هذا الإنجاز في كأس العالم عام 1986.

وأضاف هارى كين الهدف الثانى لصالح منتخب إنجلترا في الدقيقة 86 من زمن المباراة، ليقضى على آمال الماكينات الألمانية في العودة للمباراة.

وشارك توماس مولر، نجم بايرن ميونخ، في آخر 26 مباراة لمنتخب ألمانيا في البطولات الكبرى (كأس العالم واليورو)، معادلاً الرقم القياسي الذي سجله مسعود أوزيل في 26 مباراة متتالية من 2010 إلى 2018.

وخاض منتخب إنجلترا المباراة بتشكيل ضم كل من: حراسة المرمى: جوردان بيكفورد / خط الدفاع: والكر، ستونز، ماجواير / خط الوسط: فيليبس، ديكلان رايس، لوك شاو، تريبير / خط الهجوم: هارى كين، رحيم سترلينج، ساكا.

فيما جاء تشكيل منتخب ألمانيا كالتالى: حراسة المرمى: مانويل نوير / خط الدفاع: هوملز، روديجر، جينتير / خط الوسط: تونى كروس، جوسينس، جوريتزكا، كيميتش / خط الهجوم: توماس مولر، كاى هافيرتز، فيرنر.

بهذه النتيجة، ينتظر المنتخب الإنجليزى في الدور ربع النهائي من يورو 2020، الفائز من مواجهة المنتخبين السويدى ونظيره الأوكرانى المقرر إقامتها في التاسعة من مساء اليوم.

وكان المنتخب الإنجليزى تأهل لثمن نهائي يورو 2020 بعد تربعه على صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، حيث حقق انتصارين على كرواتيا والتشيك بنفس النتيجة 1-0، بالإضافة إلى تعادل سلبى وحيد أمام اسكتلندا، وسجل هدفين فقط حملا توقيع رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتى، ولم تستقبل شباكه أي هدف وهو المنتخب الوحيد الذى حافظ على شباكه نظيفة حتى الآن.

فيما حجز منتخب ألمانيا مقعده في دور الـ16 باليورو بعد احتلاله المركز الثانى في المجموعة السادسة "مجموعة الموت" برصيد 4 نقاط بفارق نقطتين خلف فرنسا صاحب الصدارة برصيد 6 نقاط، وبفارق المواجهات المباشرة فقط على منتخب البرتغال الثالث بنفس الرصيد من النقاط.