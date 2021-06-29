نص كلمة قائد قوات الدفاع الجوى: نجدد العهد ونستمر درعا يحمى سماء مصر

جدة - نرمين السيد - بدأ قائد قوات الدفاع الجوى، الكلمة بقوله تعالى "بسم الله الرحمن الرحيم.. وَأَعِدَّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهَّ وَعَدُوَّكُمْ، وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللهَّ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَئْ فِى سَبِيلِ اللهَّ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ.. صدق الله العظيم".

وتابع فى كلمته: "صفحات تاريخ العسكرية المصرية لا تنضب، يسطرها الرجال بالبطولات والتضحيات، وبين طياته نجد الحدث الأبرز للقوة الرابعة المصرية، يوم الثلاثين من يونيو، والذى نحتفل فيه اليوم بالعيد الحادى والخمسين لقوات الدفاع الجوى المصرى، والذى يعتبر بمثابة الإعلان الحقيقى عن بناء حائط الصواريخ عام 1970، والشاهد على تساقط طائرات العدو وبتر ذراعه الطولى، إنه ليوم عظيم فى تاريخ العسكرية المصرية تجسدت فيه بطولات عظيمة وتضحيات جليلة، قدم فيها رجال الدفاع الجوى أرواحهم حتى تظل الرايات خفاقة، فسلامًا على الشهداء، وكان لزامًا علينا فى هذا اليوم التقدم بالشكر والعرفان للقادة والرواد الأوائل من رجال الدفاع الجوى، الذين سبقونا فى تولى المسؤولية وحملوا لواء الشرف والواجب، فاستحقوا منا كل التقدير والاعتزاز، كما أتوجه بالتحية لرجال الدفاع الجوى، حماة سماء مصر ودرعها الواقى المرابضين فى جميع ربوع وحدود مصر الحبيبة، كونوا دائمًا على قدر المسؤولية وعند حسن ظن شعبكم الأبى، كونوا أداة للتحديث والتطوير وبناء المستقبل، كونوا القدوة والمثل فى نكران الذات فداءً لوطننا الحبيب".

واصل كلمته قائلا: "يسعدنى فى هذه المناسبة أن أوجه رسالة اطمئنان لشعب مصر الكريم، إن قواتكم قوات الدفاع الجوى، هى حصنكم المنيع ضد من تسول له نفسه اختراق سماء مصرنا الحبيبة، ونجدد العهد معكم بالحفاظ على راية الوطن عالية خفاقة، وإننا إذ نؤكد للسيد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن قوات الدفاع الجوى ماضية فى التطوير والتحديث وزيادة قدراتها القتالية، لمجابهة ما يستجد من تهديدات وتحديات، محافظين على سماء مصر سلمًا وحربًا".

واستطرد قائلا: "يشرفنى ويشرف قوات الدفاع الجوى، أن أتوجه بتحية إجلال وتقدير للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مجددين العهد لسيادته، أن تستمر قوات الدفاع الجوى درعًا يحمى سماء مصر، وبناة للمستقبل، بفضل الله ثم بسواعد رجالها المخلصين".

واختتم الكلمة قائلا: "حفظ الله مصر ووقاها شعبًا وجيشًا شر الفتن، وجعلها واحة للأمن والأمان.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".